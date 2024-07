Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ενώ ταξίδευε την Τετάρτη (17/7) στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, παρουσιάζει «ήπια συμπτώματα», συμπεριλαμβανομένης της «γενικής αδιαθεσίας» από τη μόλυνση.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρίν Ζαν-Πιερ, ανέφερε ότι ο Μπάιντεν θα πετάξει στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ, όπου «θα απομονωθεί και θα συνεχίσει να εκτελεί πλήρως όλα τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

«Είναι εμβολιασμένος και με ενισχυτική δόση και βιώνει ήπια συμπτώματα», δήλωσε ακόμα η Ζαν-Πιερ.

Τα νέα έγιναν γνωστά αρχικά από την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Unidos των ΗΠΑ, Τζάνετ Μουργκία, η οποία είπε στους καλεσμένους στο συνέδριο της οργάνωσης για τα πολιτικά δικαιώματα, στο Λας Βέγκας, ότι ο πρόεδρος δεν θα δώσει τελικά το «παρών» επειδή βρέθηκε θετικός στον ιό.

Ο δρ. Κέβιν Ο’Κόνορ, ο γιατρός του προέδρου, ανέφερε σε σημείωμά του ότι ο Μπάιντεν «παρουσιάστηκε με συμπτώματα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, που περιλαμβάνουν ρινόρροια (ρινική καταρροή) και μη παραγωγικό βήχα, με γενική κακουχία».

Μετά το θετικό τεστ COVID-19, ο Μπάιντεν έλαβε το αντιιικό φάρμακο Paxlovid και πήρε την πρώτη του δόση, δήλωσε ο Ο’Κόνορ.

Ο Μπάιντεν επρόκειτο να μιλήσει στην εκδήλωση στο Λας Βέγκας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συσπείρωσης των ισπανόφωνων ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Αντ’ αυτού, αναχώρησε για το αεροδρόμιο για να πετάξει για το Ντέλαγουερ, όπου είχε ήδη προγραμματίσει να περάσει το Σαββατοκύριακο στο σπίτι του στο Ρεχόμποθ Μπιτς.

Αναχωρώντας από το Λας Βέγκας ο πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους πως «είμαι καλά, τρέφομαι καλά».

