Ο κόσμος συνεχίζει να ζει «εξαιρετικά υψηλές» θερμοκρασίες, με τα ρεκόρ ζέστης να είναι διαδοχικά τόσο στο έδαφος, όσο και στην επιφάνεια των ωκεανών, με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, σημειώνοντας ότι η κρίση αυτή κοστίζει ζωές, βαθαίνει τις ανισότητες και στην υγεία και οδηγεί στην εξάπλωση παρασίτων που μεταφέρουν ασθένειες.

Μελέτη δείχνει τώρα, ότι η κλιματική κρίση κάνει τη διάρκεια της κάθε ημέρας…μεγαλύτερη καθώς το λιώσιμο των πολικών πάγων αναδιαμορφώνει τον πλανήτη.

Το φαινόμενο είναι μια εντυπωσιακή απόδειξη του πώς οι δραστηριότητες των ανθρώπων μεταμορφώνουν τη Γη, καθώς μοιάζουν να συναγωνίζονται φυσικές διαδικασίες που υπάρχουν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

A study shows that the melting of the polar ice caps is causing our planet to spin more slowly, increasing the length of days at an «unprecedented» rate

