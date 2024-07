Τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Γερουσία για την αποπομπή του Ρόμπερτ Μενέντεζ ζήτησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, σε περίπτωση που ο 70χρονος γερουσιαστής δεν υποβάλει την παραίτησή του.

Νωρίτερα σήμερα (16/7) ο Μενέντεζ, που εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη πολιτεία στη Γερουσία των ΗΠΑ, κρίθηκε ένοχος για τις 16 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας, στη δίκη του για διαφθορά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την καταδίκη του, ο Μενέντεζ γνωστοποίησε πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα εάν προτίθεται να παραιτηθεί.

Today’s verdict finding Senator Bob Menendez guilty on 16 counts demonstrates that the Senator broke the law, violated the trust of his constituents, and betrayed his oath of office.

In America, everyone – no matter how powerful – is accountable to our laws. pic.twitter.com/ljJrQFB2eu

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) July 16, 2024