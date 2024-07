Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 230 τραυματίστηκαν σήμερα από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την πόλη Τζαλαλαμπάντ και τα περίχωρά της, στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Απόψε, ο απολογισμός από τις βροχές ανέρχεται σε 35 νεκρούς και 230 τραυματίες στην Τζαλαλαμπάντ και σε ορισμένες περιοχές της Νανγκαρχάρ», είπε ο Κουράισι Μπαντλούν, ο αρμόδιος του τμήματος Πληροφοριών και Πολιτισμού αυτής της επαρχίας που συνορεύει με το Πακιστάν.

Δείτε βίντεο:

🇦🇫:#Afghanistan .on 15th July

-Rains and floods in Panjsher Rains and floods have caused heavy losses to people in Panjsher. Some residents of this province have sent videos to Azadi Radio that floods are flowing on people’s agricultural lands, roads and bridges.

July 15, 2024