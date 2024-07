Οι βόλτες της Τζένιφερ Λόπεζ με την κόρη του Μπεν Άφλεκ

Και ενώ οι φήμες οργιάζουν για διαζύγιο ανάμεσα στην Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ, η διάσημη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε να περνά ποιοτικό χρόνο με τη θετή της κόρη Violet.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη να κάνει παρέα με τη μεγαλύτερη κόρη του Μπεν Άφλεκ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Hamptons.

Το δίδυμο απαθανατίστηκε στο East Hamptons Antiques & Design Show το Σάββατο, το οποίο πραγματοποιήθηκε έξω από το Historic Mulford Farm Museum.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Violet συνοδεύονταν από μια φίλη της 18χρονης κόρης του Μπεν Άφλεκ που περπατούσε μαζί τους καθώς περιηγούνταν στις προσφορές.

