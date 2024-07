Λαμπερό και νεανικό δέρμα: 22 απλοί τρόποι να το αποκτήσετε

Όταν λέμε ή ακούμε skincare goals, έρχεται στο μυαλό μας το λαμπερό, υγιές κι ενυδατωμένο δέρμα. Εκτός από τη ρουτίνα περιποίησης που πρέπει να ακολουθείτε καθημερινά και θα σας χαρίσει αυτό το πολυπόθητο αποτέλεσμα, υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα tips που είναι σημαντικό να έχετε κατά νου και να εφαρμόζετε, για να αποκτήσετε την πιο λαμπερή και νεανική επιδερμίδα που είχατε ποτέ.

#1

Χρησιμοποιήστε αντηλιακά με ορυκτά φίλτρα

Προτιμήστε αντηλιακά ορυκτά φίλτρα όπως το διοξείδιο του τιτανίου (mineral sunscreens) και με υψηλό δείκτη προστασίας κι εφαρμόστε τα ως το τελευταίο βήμα στο καθημερινό σας skincare. Ο συγκεκριμένος τύπος αντηλιακών φίλτρων “κάθεται” στην επιφάνεια του δέρματος και μπλοκάρει την επικίνδυνη ακτινοβολία UV ως ασπίδα προστασίας.

#2

Κάντε απολέπιση

Η ήπια απολέπιση είτε με ένα καθαριστικό με οξέα που δεν ερεθίζει την επιδερμίδα είτε με ένα toner που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, θα σας χαρίσει το λαμπερό δέρμα που τόσο ποθείτε. Επίσης, η υφή της επιδερμίδας βελτιώνεται, τα skincare προϊόντα απορροφώνται εις βάθος και η φωτεινότητα στο πρόσωπο κάνει την εμφάνισή της.

#3

Ασχοληθείτε σοβαρά με την υγεία του εντέρου σας

Τα προβλήματα υγείας του εντέρου μπορεί να καθρεφτίζονται και μέσα από δερματικά προβλήματα, όπως σπυράκια. Αποφύγετε τη ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα, που οδηγούν σε μικροβιακή ανισορροπία του εντέρου και προκαλούν οξειδωτικό στρες και φλεγμονές, όχι μόνο στο έντερο, αλλά σε όλο το σώμα.

#4

Καταναλώστε καλά λιπαρά & τροφές με αντιοξειδωτικά

Τα καλά λιπαρά -τα βρίσκετε στους ξηρούς καρπούς, τον λιναρόσπορο, το αβοκάντο, τον σολομό, τους σπόρους chia, το ελαιόλαδο και τα αυγά- μπορούν να βοηθήσουν στην αναπλήρωση της ικανότητας του σώματος να παράγει υγιείς και δυνατές κυτταρικές μεμβράνες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να προστατεύσουν από τις περιβαλλοντικές βλάβες αποκαθιστώντας τον επιδερμιδικό φραγμό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μη κατανάλωση επαρκών υγιεινών λιπαρών μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος και των μαλλιών.

Εξίσου σημαντικό είναι να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. «Όσο πιο πολύχρωμο, τόσο το καλύτερο» λένε οι ειδικοί και αυτό πρέπει να το έχετε κι εσείς υπόψη. Πείτε «ναι» στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το kale, καθώς και στα μούρα (ειδικά τα blueberries) και τη μαύρη σοκολάτα.

#5

Διατηρήστε σε ισορροπία το μικροβίωμα της επιδερμίδας σας

Τα εκατομμύρια “καλά” βακτήρια που συνθέτουν το μικροβίωμα του δέρματος διατηρούν την επιδερμίδα ενυδατωμένη κι ελαστική, καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, αποτρέπουν τους εξωτερικούς «εχθρούς« και προστατεύουν ακόμη και από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε «σκληρά» σαπούνια και απολεπιστικά προϊόντα, τα οποία απομακρύνουν τα πολύτιμα φυσικά έλαια και τα βακτήρια που βρίσκονται στο μικροβίωμα.

#6

Φροντίστε το δέρμα σας αμέσως μετά το ντους

Η επιδερμίδα του σώματος έχει την ίδια ακριβώς ανάγκη για ενυδάτωση με την επιδερμίδα του προσώπου. Απλώστε την αγαπημένη σας body cream αμέσως μόλις βγείτε από το μπάνιο, όσο ακόμα το δέρμα σας είναι ακόμα νωπό, ώστε να “κλειδώσετε” την ενυδάτωση στο εσωτερικό του.

#7

Πείτε «ναι» στο μασάζ προσώπου

Το μασάζ προσώπου μπορεί να μειώσει την ένταση και να αυξήσει την κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε καθημερινά ένα gua sha ή ένα jade roller για μασάζ προσώπου -θα πάρει μόνο λίγα λεπτά και το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει.

#8

Γυμναστείτε

Η άσκηση αυξάνει τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα, φέρνοντας έτσι ζωτικό οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά και μεταλλικά στοιχεία στο δέρμα κάνοντάς το να λάμπει εκ των έσω – είναι το γνωστό post work-out glow. Να, λοιπόν, ένας έξτρα λόγος να εντάξετε τη γυμναστική στην καθημερινότητά σας!

#9

Μην ξεχνάτε τη βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, η “βασίλισσα των αντιοξειδωτικών”, είναι must σε κάθε skincare, δεν παύουν να τονίζουν με κάθε ευκαιρία οι ειδικοί. Εκτός από την εξουδετέρωση των βλαπτικών ελευθέρων ριζών, η βιταμίνη C διώχνει τη θαμπάδα, βοηθάει στην αντιμετώπιση των δυσχρωμιών και ενισχύει τη φυσική φωτεινότητα της επιδερμίδας, ενώ υποστηρίζει και τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης. Οπωσδήποτε, λοιπόν, μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ έναν ορό με βιταμίνη C- καθημερινά.

#10

Μην πειράζετε το πρόσωπό σας

Μία από τις συμβουλές στις οποίες επιμένουν οι δερματολόγοι είναι και το να κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το πρόσωπό σας. Κάθε φορά που πειράζετε κάποιο σπυράκι ή απλώς αγγίζετε το πρόσωπό σας, ρισκάρετε να προκληθούν φλεγμονές που θα σας βάλουν σε μεγαλύτερες περιπέτειες.

#11

Μείνετε ενυδατωμένοι

Δεν είναι μύθος: η κατανάλωση αρκετού νερού είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία της επιδερμίδας. Ενώ τα οκτώ ποτήρια την ημέρα είναι η γενική οδηγία, η πρόσληψη νερού δεν είναι ίδια για όλους, επομένως ακούστε το σώμα σας και τις ανάγκες του. Επίσης μην ξεχνάτε πως το αλκοόλ, μεταξύ άλλων, προκαλεί και αφυδάτωση, η οποία κάνει το δέρμα να χλωμό, ξηρό και πιο επιρρεπές σε ρυτίδες.

#12

Χρησιμοποιήστε ρετινόλη (ή εναλλακτικά της)

Η ρετινόλη είναι στην κορυφή της λίστας των συστατικών για νεανική, λαμπερή επιδερμίδα. Επιδιορθώνει τις βλάβες του δέρματος από τις εξωτερικές επιθέσεις, απομακρύνει τη θαμπάδα από το πρόσωπο, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου κι ελαστίνης, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, καταπολεμά τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες. Εάν η επιδερμίδα σας έχει ευαισθησία στη ρετινόλη, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε το bakuchoil, ένα φυσικό συστατικό με παρεμφερή αποτελέσματα.

#13

Κλείστε ραντεβού στον ειδικό

Οι τακτικές επισκέψεις στον δερματολόγο σας, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση της επιδερμίδας σας και θα σας προτείνει την κατάλληλη για τις ανάγκες της επαγγελματική θεραπεία, είναι κλειδί για να τη διατηρήσετε υγιή και λαμπερή.

#14

Αποφύγετε τροφές που ερεθίζουν το δέρμα

Εάν υπάρχει κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ελαττώσετε στη διατροφή σας – ή και να κόψετε τελείως- αυτή είναι η επεξεργασμένη ζάχαρη, καθώς πρόσφατη έρευνα επιβεβαίωσε τη σχέση μεταξύ τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και ακμής. Στην ίδια λίστα βρίσκονται και τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα γαλακτοκομικά, που φαίνεται ότι πυροδοτούν φλεγμονές οι οποίες οδηγούν σε σπυράκια.

#15

Σταματήστε το κάπνισμα

Το πόσο καταστροφικό είναι το κάπνισμα για τον οργανισμό, είναι γνωστό. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην επηρεάζει και την ποιότητα της επιδερμίδας καθώς περιορίζει την παροχή οξυγόνου στην επιδερμίδα, αυξάνει τον αριθμό των βλαπτικών ελεύθερων ριζών και μεγιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου του δέρματος.

#16

Εφαρμόστε μια μάσκα προσώπου

Οι μάσκες προσώπου δεν είναι απλά μια απολαυστική κίνηση αυτοφροντίδας μετά από μια κουραστική μέρα. Είναι και ένας σημαντικός skincare «σύμμαχός» σας για λαμπερή επιδερμίδα. Για να δώσετε ένα boost λάμψης στο δέρμα σας, επιλέξτε μάσκες με συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε κ.α.

#17

Βοηθήστε τον επιδερμιδικό φραγμό

Κάθε στιγμή της ημέρας ο επιδερμιδικός φραγμός δέχεται επιθέσεις από ενδογενείς αλλά και εξωγενείς παράγοντες που διαταράσσουν την συνοχή του. Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό; Να του προσφέρετε… ενισχύσεις, επιλέγοντας προϊόντα περιποίησης με κεραμίδια, τα αποτελούν δομικό στοιχείο του, και συμβάλλουν σημαντικά στην επανόρθωση και την ενδυνάμωσή του.

#18

Κοιμηθείτε σωστά

Ο ανεπαρκής ή διαταραγμένος ύπνος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο δέρμα σας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να συμβάλει σε αυξημένα σημάδια γήρανσης (λεπτές γραμμές και ρυτίδες) ενώ μπορεί να διαταράξει και τη λειτουργία του επιδερμιδικού φραγμού. Οι οκτώ ώρες είναι ο τυπικός κανόνας για το πόσο πρέπει να κοιμάστε, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση ακούστε το σώμα σας και τις ανάγκες του.

#19

Καθαρίστε τα εργαλεία μακιγιάζ σας

Τα πινέλα μακιγιάζ, τα νεσεσέρ και τα σφουγγαράκια μακιγιάζ είναι εστίες μικροβίων, που είναι γνωστό ότι δεν αγαπούν την επιδερμίδα. Καθαρίζετε τακτικά τα εργαλεία του μακιγιάζ σας, ιδανικά δύο φορές τον μήνα και πείτε «αντίο» στα βακτήρια που υπονομεύουν την υγεία και την ομορφιά του προσώπου σας.

#20

Πλένετε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό

Το πολύ ζεστό νερό μπορεί να απογυμνώσει το δέρμα από τα φυσικά του έλαια, οδηγώντας σε διαταραγμένο επιδερμιδικό φραγμό και ξηρότητα. Για αυτό οι ειδικοί προτείνουν το χλιαρό νερό, που είναι πολύ πιο φιλικό για την επιδερμίδα.

#21

Προσπαθήστε να μην αγχώνεστε

Το χρόνιο στρες ​​μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιδερμίδα και ακόμη και να προκαλέσει αυτοάνοσα. Φροντίστε τον εαυτό σας μέσα κι έξω και προσπαθήστε να κάνετε πράγματα που σας κρατούν χαλαρές και ξέγνοιαστες και παίρνουν όλο το άγχος από πάνω σας -γυμναστείτε, διαβάστε το αγαπημένο σας βιβλίο, κολυμπήστε ή πηγαίνετε μια εκδρομή.

#22

Μην ξεχνάτε την ενυδατική σας

Εφαρμόστε καθημερινά την ενυδατική προσώπου σας κι επενδύστε σε συστατικά που αποδεδειγμένα ενυδατώνουν στο μέγιστο το δέρμα, όπως πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ, κεραμίδια κλπ

Πηγή: VITA