Χωρίς να κρύβει τον θυμό του για τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παραπλάνησης των χρηστών του Χ, o Έλον Μασκ ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι η Κομισιόν τού πρότεινε «παράνομη μυστική συμφωνία» για σιωπηλή λογοκρισία των αναρτήσεων.

«Οι άλλες πλατφόρμες αποδέχτηκαν τη συμφωνία. Το Χ όχι» έγραψε ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος στο Χ.

Η Επιτροπή είχε προτείνει στο Χ να λογοκρίνει αναρτήσεις «χωρίς να το πει σε κανέναν» με αντάλλαγμα τη μη επιβολή προστίμου, είπε.

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024