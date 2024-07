Είκοσι δορυφόροι για την υπηρεσία Διαδικτύου Starlink της SpaceX απέτυχαν να τεθούν σε κατάλληλη τροχιά λόγω σπάνιας βλάβης στον πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας, έναν από τους πιο επιτυχημένους πυραύλους στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, περίπου μια ώρα μετά την εκτόξευση του πυραύλου από την διαστημική βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια. Το πρώτο, κατώτερο στάδιο του Falcon 9 λειτούργησε κανονικά και αποδεσμεύτηκε από το δεύτερο στάδιο για να προσθαλασσωθεί λίγο αργότερα σε πλωτή πλατφόρμα στον Ειρηνικό.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε στο δεύτερο στάδιο, το οποίο απέτυχε να ενεργοποιήσει τον κινητήρα του για δεύτερη φορά όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η απόπειρα πυροδότησης «οδήγησε σε RUD του κινητήρα για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι» έγραψε στο X ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX Έλον Μασκ.

«RUD», ή Rapid Unscheduled Disassembly (Ταχεία Μη Προγραμματισμένη Αποσυναρμολόγηση), είναι ένας χιουμοριστικός όρος της διαστημικής βιομηχανίας που συνήθως σημαίνει έκρηξη ή διάλυση.

Upper stage restart to raise perigee resulted in an engine RUD for reasons currently unknown. Team is reviewing data tonight to understand root cause.

Starlink satellites were deployed, but the perigee may be too low for them to raise orbit. Will know more in a few hours.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024