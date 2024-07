Η Lisa Rinna μοιράζεται γυμνή selfie για τα 61α γενέθλιά της πριν τη διαγράψει γρήγορα

Η φωτογραφία την έδειχνε να ποζάρει κατευθείαν στον καθρέφτη, ώστε να φαίνεται κάθε εκατοστό της, αν και έκοψε το κεφάλι και τα γόνατα. Τοποθέτησε emojis με αστέρια πάνω από το στήθος της και έβαλε στρατηγικά ένα μαύρο κουτί στο επίμαχο σημείο.

«Γ@μημένα 60. Έρχομαι καυτή» έγραψε πάνω από τη φωτογραφία, χρησιμοποιώντας ένα emoji φωτιάς στη θέση της λέξης «καυτή». Είναι άγνωστο γιατί η Rinna – η οποία έχει ποζάρει και στο παρελθόν χωρίς ρούχα για το διαδίκτυο – αποφάσισε να κατεβάσει την εντυπωσιακή φωτογραφία.

«Νομίζω ότι είμαι ασταμάτητη. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω σχεδόν ό,τι θέλω»

Δύο άντρες με ροζ καπέλα

Ωστόσο, ανέβασε επίσης ένα σύντομο βίντεο που τη δείχνει να ανοίγει την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου της στο Λονδίνο και να βρίσκει μπροστά της δύο άνδρες που φορούν ροζ καπέλα, έτοιμοι για πάρτι. Κρατούσαν ασημένια μπαλόνια γενεθλίων και ένα boombox που έπαιζε το «In Da Club» του 50 Cent.

Η Rinna – που ήταν ντυμένη με μπουρνούζι – χόρευε και χαμογελούσε καθώς έπαιζαν οι εμβληματικοί στίχοι του τραγουδιού: «Go Shorty, it’s your birthday / We gon’ party like it’s your birthday».

«Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έγινε ποτέ!» φώναξε η Rinna ενώ χειροκροτούσε στο τέλος του βίντεο. «When in London….. In Da Club» έγραψε στη λεζάντα της ζωηρής ανάρτησης.

«Δε σταματάμε στα 60»

Τον Μάιο, η πρωταγωνίστρια του «Mommy Meanest» αναρωτήθηκε για την εκρηκτική καριέρα της ενόψει των 61ων γενεθλίων της. «Ποτέ δεν θα πίστευα ότι αυτό θα συνέβαινε στη ζωή μου και στην καριέρα μου στα 60 μου», εξήγησε στο People.

«Αλλά νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Είμαι εδώ έξω και το κάνω αυτό για να δείξω στον κόσμο ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ότι δεν σταματάμε στα 60, ότι μπορείς να συνεχίσεις».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είμαι ασταμάτητη. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω σχεδόν ό,τι θέλω».

Η Rinna, η οποία πρόσφατα εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με μια δραματική μεταμόρφωση σε πλατινέ ξανθά μαλλιά για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μοιράστηκε ένα παρόμοιο συναίσθημα όταν συζητούσε για το μέλλον της μετά την αποχώρησή της από το «RHOBH» το 2023.

«Ο κόσμος ξέρει ότι δεν είμαι μια επιτήδεια. Δεν το αμφισβητούν αυτό», δήλωσε στο Page Six. «Μπορεί να αμφισβητούν άλλα σκ@τά, αλλά δεν αμφισβητούν την εργασιακή μου ηθική».

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική φωτό: lisarinna / instagram