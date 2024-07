Πες μας τι τύπος είσαι, να σου βρούμε το σωστό βιβλίο για το καλοκαίρι

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το διάβασμα είναι απαραίτητο στη ζωή μας αφού εκπαιδεύει, εμπνέει αλλά και ψυχαγωγεί. Αλλά με χιλιάδες βιβλία που προστίθενται καθημερινά στα ράφια των βιβλιοπωλείων, πώς να αποφασίσετε ποιο θα πάρετε στα χέρια σας;

Και αν ψάχνετε το κατάλληλο βιβλίο για σας ο βασικός κανόνας σε μια Λέσχη Επιλογής Βιβλίων είναι να διαβάζετε βιβλία που σας αρέσουν.

Πάρα πολλοί άνθρωποι αφήνουν το διάβασμά τους να καθοδηγείται από το γούστο των άλλων- περιορίζονται στις λίστες των μπεστ σέλερ ή στην τελευταία εκδοτική τρέλα ή θέλουν να διαβάζουν μόνο τα «σωστά» βιβλία.

Είστε οπαδός του σκοτεινού χιούμορ ή της σπαρταριστής κωμωδίας; Θέλετε ένα βιβλίο που σας ανάβει και σας ξεσηκώνει ή ένα που σας κάνει να τρομάζετε πολύ για να μείνετε μόνοι στο σπίτι;

Όποιες και να είναι οι προτιμήσεις σας μπορείτε να κάνετε το καλοκαίρι μοναδικά λογοτεχνικά ταξίδια, επιλέγοντας τα δικά σας αγαπημένα βιβλία, γεμάτα ιστορίες με καθηλωτική πλοκή, μυστήριο, φαντασία και περιπέτεια, ανατροπές αλλά και ανεπανάληπτους χαρακτήρες.

Από best sellers μέχρι αστυνομικά, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, Graphic Novels ή βιβλία αυτοβελτίωσης θα βρείτε ό,τι αναζητάτε μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.gr σε βιβλία, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή ενώ θα τα παραλάβετε στην πόρτα σας, στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας.

Για να σας βοηθήσουμε εμείς ψάξαμε και βρήκαμε βιβλία για όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις και σας προτείνουμε τα παρακάτω:

Θετική Ενέργεια Υπέροχη Ζωή

Γίνεται η καλύτερη εκδοχή της ζωή σου. Αυτό περιγράφει στο βιβλίο του ο Vex King.

Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:

Πώς μπορείς να αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου; Πώς θα μετατρέψεις τα αρνητικά συναισθήματα σε θετικά; Μπορείς να βιώσεις εσωτερική γαλήνη και ευτυχία;

Αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει:

Να ασχοληθείς με τη φροντίδα του εαυτού σου, να αποβάλεις την τοξική ενέργεια και να μάθεις να δίνεις προτεραιότητα στην υγεία σου.

Να καλλιεργείς θετικές συνήθειες στην καθημερινότητά σου.

Να αλλάξεις τις παγιωμένες πεποιθήσεις σου και να ανοιχτείς σε αυτά που σου προσφέρει η ζωή.

Να ξεπεράσεις τους φόβους σου, να αποκτήσεις επίγνωση και ενσυνειδητότητα.

Να ανακαλύψεις τον ανώτερο σκοπό της ζωής σου. Να γίνεις φωτεινός φάρος για τους άλλους.

Όταν αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, νιώθουμε, μιλάμε, μεταμορφώνεται ο κόσμος γύρω μας. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια όμορφη και υπέροχη ζωή;

Αγάπησε τον εαυτό σου και θα πετύχεις το ακατόρθωτο!

Ένα Τίποτα μπορεί να Αλλάξει τα Πάντα

Όποιοι κι αν είναι οι στόχοι μας, το βιβλίο αυτό μας αποκαλύπτει σίγουρες μεθόδους που θα μας απογειώσουν! Παραθέτοντας έγκυρα πορίσματα της βιολογίας, της ψυχολογίας και της νευροεπιστήμης, ο James Clear, ένας από τους διεθνώς κορυφαίους ειδικούς, μας μαθαίνει με ακρίβεια τις κατάλληλες στρατηγικές για να αποκτήσουμε καλές συνήθειες, να ξεφορτωθούμε τις κακές και να κυριαρχούμε στη συμπεριφορά μας, ώστε να οδηγηθούμε σε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.

Επιπλέον, στις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνονται αληθινές ιστορίες που θα μας εμπνεύσουν: «Χρυσοί Ολυμπιονίκες», βραβευμένοι καλλιτέχνες, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, γιατροί που έσωσαν ζωές και διάσημοι κωμικοί, που όλοι ακολούθησαν τη στρατηγική των μικρών βημάτων για να διακριθούν στον τομέα τους και να κατακτήσουν την κορυφή. Είτε είστε μια ομάδα που ονειρεύεται να πάρει το πρωτάθλημα, μια επιχείρηση που θέλει να κατακτήσει την αγορά, ένας επαγγελματίας πωλητής ή στέλεχος επιχειρήσεων, είτε απλώς ένα άτομο που επιθυμεί να κόψει το κάπνισμα, να χάσει βάρος, να μειώσει το άγχος του ή να επιτύχει οποιονδήποτε άλλον στόχο, το επαναστατικό αυτό βιβλίο θα αλλάξει κυριολεκτικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την πρόοδο και την επιτυχία.

The Subtle Art of Not Giving A F*ck: Η Ευγενής Τέχνη του να τα Γράφεις Όλα στα…!

Σ’ αυτόν τον καθοριστικό -για τη νέα γενιά- οδηγό αυτοβελτίωσης, ένας σούπερσταρ blogger μας αποκαλύπτει πως το κλειδί για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε να είμαστε «θετικοί» όλη την ώρα. Αντ’ αυτού, να γίνουμε καλύτεροι στον χειρισμό των αντιξοοτήτων.

Για δεκαετίες μας λένε πως η θετική σκέψη είναι το κλειδί μιας χαρούμενης, εύπορης ζωής. «Στο διάολο η θετικότητα», λέει ο Μαρκ Μάνσον. «Ας είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές τα πράγματα είναι σκατά και πρέπει να ζήσουμε με αυτό». Τα περασμένα χρόνια, ο Μαρκ Μάνσον, μέσω του εξωφρενικά δημοφιλούς του blog, προσπαθεί να διορθώσει τις απατηλές προσδοκίες που έχουμε για τον κόσμο και τους εαυτούς μας. Τώρα φέρνει την σκληρά-κερδισμένη σοφία του σε αυτό το βιβλίο.

Ο Μάνσον υποστηρίζει -στηριζόμενος από ακαδημαϊκή έρευνα και εύστοχα καυστικό χιούμορ- πως η βελτίωση της ζωής μας εξαρτάται όχι από την ικανότητα του να φτιάχνουμε λεμονάδα από τα λεμόνια της ζωής, αλλά από το να μάθουμε να χωνεύουμε τα λεμόνια καλύτερα. Όπως γράφει: «Δεν γίνεται όλοι να είναι ξεχωριστοί – υπάρχουν νικητές και ηττημένοι στην κοινωνία. Ούτε είναι δίκαιο ούτε είναι δικό μας φταίξιμο.» Ο Μάνσον μας συμβουλεύει να γνωρίσουμε τους προσωπικούς μας περιορισμούς και να τους αποδεχτούμε. Αυτό, λέει, είναι η πραγματική πηγή ενδυνάμωσης. Μόλις αποδεχτούμε τους φόβους, τα ελαττώματα και τις αβεβαιότητες μας – μόλις σταματήσουμε να τρέχουμε και να τα αποφεύγουμε και ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε τις επώδυνες αλήθειες – θα μπορούμε να βρούμε το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση που απεγνωσμένα αναζητούμε.

«Στη ζωή έχουμε ένα περιορισμένο ποσό από δεκάρες για να δώσουμε. Πρέπει, λοιπόν, να επιλέγουμε με σύνεση πού θα τις δώσουμε.» Ο Μάνσον μέσα από κουβέντες με πραγματικό νόημα, βγαλμένες από τον πόνο και την αποτυχία, διασκεδαστικές ιστορίες και απρόσμενο, βιτριωλικό χιούμορ, μας οδηγεί έξω από τον κύκλο της άσκοπης προσπάθειας, των ψευδαισθήσεων και της αυτολύπησης. Αυτό το μανιφέστο είναι ένα αναζωογονητικό χαστούκι στο πρόσωπο όλων μας, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ηγούμαστε πιο γεμάτες, γειωμένες ζωές.

Γιατί Δεν μου το Έχει Πει Κανείς;

Το βιβλίο βασίζεται στην πρωτότυπη ιδέα της Βρετανίδας κλινικής ψυχολόγου Τζούλι Σμιθ να απλουστεύει και να εκλαϊκεύει διδάγματα και τεχνικές της ψυχοθεραπείας, συμπυκνώνοντάς τα σε σύντομες και πρακτικές συμβουλές για να αντιμετωπίζουμε με ανθεκτικότητα τις δυσκολίες που φέρνει στον δρόμο μας η ζωή. Χάρη σε αυτήν καθιερώθηκε ως η δημοφιλέστερη ψυχολόγος στο TikTok.

Ανάμεσα σε Ηλίθιους

Αισθάνεστε μερικές φορές ότι είστε ο μόνος που βγάζει νόημα σε μια συνάντηση;

Μήπως οι μακροσκελείς απαντήσεις σάς τρελαίνουν ή ο εριστικός τρόπος του συναδέλφου σάς σπάει τα νεύρα;

Δεν είστε ο μόνος.

Ο Τhomas Erikson μας εξηγεί ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι συμπεριφοράς που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε και αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας. Η κατανόηση του προτύπου συμπεριφοράς ενός ατόμου αποτελεί το κλειδί της επιτυχημένης επικοινωνίας.

Αναλύει αυτούς τους τέσσερις τύπους –οι Κόκκινοι είναι κυριαρχικοί και καταπιεστικοί, οι Κίτρινοι είναι κοινωνικοί και αισιόδοξοι, οι Πράσινοι είναι χαλαροί και φιλικοί, και οι Μπλε είναι αναλυτικοί και ακριβείς– και μας εξηγεί πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον κάθε τύπο ατόμου και να επικοινωνήσουμε μαζί του.

Το απλό και πρακτικό σύστημα των τεσσάρων χρωμάτων σας επιτρέπει να εντοπίσετε γρήγορα το χρώμα ενός φίλου ή συνεργάτη και να προσαρμόσετε ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο του μιλάτε και τις πληροφορίες που μοιράζεστε.

O συγγραφέας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας, να τελειοποιήσετε την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητές σας, να διαχειριστείτε τις συγκρούσεις με αυτοπεποίθηση, να βελτιώσετε τη σχέση με τον προϊστάμενο και την ομάδα σας, να καταλάβετε πότε πρέπει να μιλήσετε και πότε όχι, και γενικά να αλλάξετε τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους, από τους συνεργάτες μέχρι τον/τη σύντροφό σας.

Φόνοι με αλφαβητική σειρά

«Οι λέξεις, μαντμαζέλ, είναι απλώς το ρούχο που φορούν οι ιδέες». Ένας δολοφόνος τρομοκρατεί τη χώρα. Διαλέγει το ποιον και πού θα δολοφονήσει με αλφαβητική σειρά: Πρώτα μια ηλικιωμένη καπνοπώλισσα, ύστερα μια σερβιτόρα που της άρεσε να φλερτάρει, κατόπιν έναν πλούσιος άνδρα… Το μόνο κοινό τους είναι ότι ότι τα αρχικά των ονομάτων τους είναι διαδοχικά γράμματα. Με κάθε φόνο δείχνει και πιο σίγουρος. Τόσο σίγουρος, που μπαίνει στον πειρασμό να περιπαίξει και να μπερδέψει τον μεγάλο ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό. Αλλά αυτό ίσως να είναι το ένα –και το μοιραίο– λάθος του… Ένα εξαιρετικά δομημένο μυθιστόρημα, από τα πρώτα της αστυνομικής λογοτεχνίας που έχουν θέμα έναν serial killer, προτού καν καθιερωθεί ο όρος.

Μίμικ

Η Χάνα Χερμπστ είναι η πιο έμπειρη ειδικός στην ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου στη Γερμανία. Ως σύμβουλος της Αστυνομίας, έχει βοηθήσει να συλληφθούν πολλοί επικίνδυνοι εγκληματίες.

Αλλά τώρα, καθώς παλεύει με την απώλεια μνήμης μετά από μια εγχείρηση, έρχεται αντιμέτωπη με μια τρομερή περίπτωση: Μια μέχρι πρότινος άμεμπτη γυναίκα ομολογεί ότι δολοφόνησε βάναυσα την οικογένειά της. Μόνο ο μικρός της γιος, ο Πάουλ, επέζησε.

Μετά την ομολογία της, η μητέρα δραπετεύει. Ψάχνει τον γιο της για να ολοκληρώσει την «αποστολή του θανάτου» της; Η Χάνα έχει μόνο το σύντομο βίντεο της ομολογίας της για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: Η ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΙΔΙΑ…

Ο Καστανάνθρωπος – Συλλεκτική Έκδοση

Μπορεί να έχετε δει τη σειρά στο Netflix. Όμως το βιβλίου του Soren Sveistrup ο Καστανάνθρωπος θα σας συναρπάσει.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίο του διαβάζουμε:

Ένας ψυχοπαθής τρομοκρατεί την Κοπεγχάγη.

Σε κάθε αιματοβαμμένο τόπο εγκλήματος αφήνει την «κάρτα» του: έναν καστανάνθρωπο, μια χειροποίητη κούκλα φτιαγμένη από σπίρτα και δύο κάστανα.

Εξετάζοντας τις κούκλες, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκεται μπροστά σε μια συγκλονιστική ανακάλυψη: ένα αποτύπωμα το οποίο ανήκει σε ένα κορίτσι, την κόρη μιας υπουργού, που είχε απαχθεί και δολοφονηθεί έναν χρόνο πριν.

Τραγική σύμπτωση ή κάτι πολύ πιο διεστραμμένο;

Προκειμένου να σωθούν αθώες ζωές, ένα ζευγάρι ντετέκτιβ θα πρέπει να κάνει στην άκρη τις διαφορές του, ώστε να αρχίσει να συνδέει τα αποτρόπαια στοιχεία που αφήνει πίσω του ο Καστανάνθρωπος.

Γιατί ένα πράγμα είναι απόλυτα ξεκάθαρο: o δολοφόνος βρίσκεται σε αποστολή που το τέλος της απέχει πολύ…

Και κανείς δεν είναι ασφαλής.

Naruto Τόμος 9: Νέτζι και Χινάτα

Εάν είστε λάτρης των Graphic Novels διαβάστε το Naruto Τόμος 9: Νέτζι και Χινάτα.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:

Οι μάχες για τα προκριματικά της τρίτης φάσης των εξετάσεων για την επιλογή τσούνιν (νίντζα αρχηγών ομάδων) συνεχίζονται. Οι σκληρές μονομαχίες αναδεικνύουν μια νέα πλευρά πολλών διαγωνιζόμενων, οι οποίοι καταλήγουν να παλεύουν όχι μόνο για την πρόκριση αλλά και για την ίδια τους τη ζωή! Ο Ναρούτο έχει αρκετούς άσσους στο μανίκι του κι εξαπολύει μια νέα τεχνική εναντίον του αντιπάλου του… αρκούν όμως αυτά τα καινούρια κόλπα για να προκριθεί; Κι όταν φτάνει η στιγμή να αναμετρηθούν δύο μέλη της πιο ξακουστής φατρίας του χωριού Κονάχα, η Χινάτα κι ο Νέτζι, γεννιέται το ερώτημα αν οι προαιώνιες οικογενειακές διαφορές θα καταστήσουν τη μονομαχία μεταξύ τους ασύλληπτα πιο βίαιη από τις προηγούμενες…

Blade of the Immortal: Μυστικά

Συνεχίζοντας με Graphic Novels σας προτείνουμε το Blade of the Immortal: Μυστικά.

Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε:

Η Ριν και ο αθάνατος σωματοφύλακάς της έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους, καθώς η κοπέλα προσπαθεί να βρει και να εκδικηθεί το φονιά των γονιών της, τον αρχηγό του Ιττό-ρυού, Ανότσου Καγκεχίσα. Ο Μάντζι, εν τω μεταξύ, αναρρώνει από την τελευταία -καταστροφική- αναμέτρηση που είχε με τρία μέλη του Ιττό-ρυού κι αμέσως φεύγει για να βρει τη Ριν. Τόσο οι σύμμαχοί τους, όμως, όσο κι οι εχθροί τους ανασυντάσσονται. Το Ιττό-ρυού κάνει τις δικές του κινήσεις κι ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση από εκείνους που το κυνηγούν τόσο καιρό, ενώ την ίδια στιγμή ένας παλιός γνώριμος κάνει την εμφάνισή του στο κατώφλι της συμμορίας της Χυακούριν…

Το Διάλειμμα

Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό ν’ αποτελέσει έναν «Φάρο» προσωπικής ενδυνάμωσης και έναν «Φωτεινό Οδηγό» που θα σε καθοδηγήσει στο καλύτερο δυνατό μέλλον σας.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ζούμε σε μια θαυμάσια, αλλά υπεραπαιτητική εποχή. Όσο μεγαλώνουμε, οι ευθύνες δεν μειώνονται. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις, πολλαπλασιάζονται και τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ να εμφανίζονται!

Και τι σημαίνει αυτό; Ότι θα τα παρατήσουμε; Ότι θα αδρανοποιηθούμε; Ότι θ’ αφήσουμε τους Στόχους και τα Όνειρά μας στην άκρη; Κανείς δεν μας υποσχέθηκε μια ζωή χωρίς προβλήματα και κανείς δεν μας είπε ότι θα έρθουν όλα με τον καλύτερο τρόπο στη διαδρομή που «χτίζουμε» τη ζωή μας.

Ωστόσο, όλα τα άτομα που θαυμάζουμε, όλα τα άτομα που έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα κι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, βίωσαν ομοίως τις δυσκολίες τους. Δεν είχαν πάντοτε υποστηρικτικές συνθήκες ούτε ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον. Μπόρεσαν, όμως, να εντοπίσουν τον τρόπο που θα τους βοηθούσε να σχεδιάσουν τα μελλοντικά βήματά τους, παράλληλα, με όσα διαδραματίζονταν στη ζωή τους εκείνη την περίοδο. Βρήκαν, δηλαδή, τον τρόπο να αναγνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς και τις ανάγκες τους κι έπειτα να προχωρήσουν στις αντίστοιχες ενέργειες που θα μεταμόρφωναν τη συνηθισμένη και τυπική ζωή τους σε μια ζωή όπως οι ίδιοι την είχαν φανταστεί.

Αυτό είναι «ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ»

Είναι ο χώρος και ο χρόνος μέσα στον οποίο γίνεσαι ο Ρυθμιστής των δικών σου συνθηκών και ο Δημιουργός ενός ειδικού πλαισίου εντός της καθημερινής ζωής σου, ώστε να μπορέσεις να συμπεριλάβεις μέσα σ’ αυτήν κάποια καλοσχεδιασμένα «ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ» που θα κρατούν σε εγρήγορση την Αυτογνωσία σου, θα γεμίζουν πίστη και αισιοδοξία τις σκέψεις σου και θα σου υπενθυμίζουν ποιος πραγματικά είσαι, αλλά και ποιος θες να γίνεις!

Όλα ξεκινούν απ’ το μυαλό μας και απ’ αυτά που επιλέγουμε να εστιάσουμε, αλλά πολλές φορές παρασυρόμαστε από τη ρουτίνα και δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βρει χώρο να αναπνεύσει και να σκεφτεί καθαρότερα.

Αυτή τη δυνατότητα σού παραχωρεί «ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ»

Μέσα από την ιστορία – διδαχή δύο αδελφών που ξετυλίγεται στις σελίδες του βιβλίου, αναδύεται μια ευφυής, πρακτική θεωρία, η Θεωρία των Διαλειμμάτων, η οποία σχεδιάστηκε για να σε βοηθήσει να εντάξεις στην καθημερινότητά σου τις συνθήκες που απαιτούνται, για να πετύχεις αυτά που επιθυμείς.

Χωρισμένη σε τρεις τομείς, η Θεωρία των Διαλειμμάτων σου παρουσιάζει τους τρόπους για να καλλιεργήσεις την Αυτογνωσία, να επεκτείνεις την Αντίληψή σου και να κάνεις Αναδιοργάνωση της ζωής σου, πραγματοποιώντας αντιστοίχως τρία είδη Διαλειμμάτων: το μικρό Διάλειμμα, το Μεγάλο Διάλειμμα και το Μακρύ Διάλειμμα.

Αντιμετωπίζοντας… Την Κατάθλιψη

Πώς θα αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη. Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (CBT), η οποία είναι γνωστή για τα άμεσα αποτελέσματά της, καθώς δεν χρησιμοποιεί την ψυχανάλυση, αλλά μεθόδους που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τη σύνδεση ανάμεσα στις σκέψεις σας και στην κατάθλιψη.

Γραμμένο από ειδικούς επιστήμονες, αυτό το μικρό βιβλίο εξηγεί τι είναι η κατάθλιψη και πώς σας κάνει να νιώθετε. Σας βοηθά να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα, προτείνει τεχνικές αντιμετώπισης και λειτουργεί συμπληρωματικά σε κάθε θεραπεία.

Θα μάθετε πώς:

• Εμφανίζεται η κατάθλιψη και τι την ανατροφοδοτεί.

• Να εντοπίζετε και να αποφεύγετε σκέψεις που συντηρούν την κατάθλιψη.

• Να αναπτύξετε δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων και ισορροπημένη σκέψη.

Συζητήσεις με τον Θεό: Βιβλία 1,2,3

Τα βιβλία της σειράς «Συζητήσεις με τον Θεό» είναι από τα πιο δημοφιλή βιβλία πνευματικότητας που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 50 χρόνια.

Έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Το Σώμα Δεν Ξεχνά

Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφορεί σε 11 χώρες. Μέσα από αυτό το βιβλίο οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν το μεγαλείο της ανθρώπινης ανθεκτικότητας. Ο Bessel van der Kolk καταδεικνύει την τρομακτική δύναμη των διαπροσωπικών σχέσεων να προκαλέσουν τόσο βλάβη όσο και ίαση – και προσφέρει σε όλους την ελπίδα για επιστροφή στη ζωή.

Το ψυχικό τραύμα υπάρχει παντού στην κοινωνία μας. Έρευνες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξαν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της δημόσιας υγείας –δαπανηρότερο ακόμα και από τον καρκίνο και τις καρδιολογικές παθήσεις – είναι το ψυχικό τραύμα.

Οι τραυματικές εμπειρίες επηρεάζουν την ανθρώπινη βιολογία και ταυτότητα και έχουν καταστρεπτικές κοινωνικές συνέπειες, όπως σωματικές παθήσεις, προβλήματα στο σχολείο και την εργασία, εθισμό σε ουσίες καθώς και ψυχικές ασθένειες. Οι συνέπειες είναι ολέθριες για τους πάσχοντες, τις οικογένειές τους και τις μελλοντικές γενιές.

Αντλώντας από την τριαντάχρονη εμπειρία του στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας και της κλινικής πράξης, ο Bessel van der Kolk αποδεικνύει στο Το σώμα δεν ξεχνά ότι ο τρόμος και η απομόνωση, οι κύριες συνέπειες του ψυχικού τραύματος, κυριολεκτικά αναδιαμορφώνουν τον εγκέφαλο και το σώμα.

Ο συγγραφέας, ένας από τους πλέον επιφανείς ειδήμονες του ψυχικού τραύματος παγκοσμίως, αναπτύσσει ένα τολμηρό θεραπευτικό πρότυπο, το οποίο διαφοροποιείται από τις συνήθεις φαρμακευτικές και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές, και εξηγεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που θεραπεύει το μυαλό, τον εγκέφαλο και το σώμα. Εξετάζει καινοτόμες θεραπείες –από τη νευροανάδραση και τον διαλογισμό ως τον αθλητισμό, το θέατρο και τη γιόγκα– που ανοίγουν νέους δρόμους στην προσπάθεια ανάρρωσης από το ψυχικό τραύμα, αξιοποιώντας την ευροπλαστικότητα, την εγγενή προσαρμοστική ικανότητα του εγκεφάλου.