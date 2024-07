Blue Mind Theory: Το hack ευεξίας που κάνει θραύση στο TikTok

Φανταστείτε το εξής: Κάθεστε στην παραλία, τα πόδια σας είναι «βυθισμένα» στην άμμο και ακούτε τα κύματα της θάλασσας και το καλοκαιρινό αεράκι. Το να είστε κοντά στο νερό είναι μοναδικά γαλήνιο και πλέον αποδεικνύεται ότι υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Αυτή η ηρεμία που νιώθετε όταν βρίσκεστε μέσα ή δίπλα στο νερό της θάλασσας είναι η βάση της “blue mind theory”, που αυτήν τη στιγμή κάνει θραύση στο TikTok.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η έκθεση και η εγγύτητα σε «μπλε χώρους», όπως είναι η θάλασσα ή κάποιο ποτάμι ή και λίμνη, ευνοούν την ψυχική και σωματική υγεία. Είναι εντελώς δωρεάν, εύκολο και προσφέρει πολλά οφέλη, αποτελώντας το αγαπημένο μας hack ευεξίας για αυτό και για κάθε καλοκαίρι. Ας βουτήξουμε, λοιπόν, στη… “blue mind theory” και ας επωφεληθούμε από αυτήν στις φετινές διακοπές μας.

Τι είναι η “Blue mind theory”;

Η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε από τον θαλάσσιο βιολόγο και συγγραφέα του βιβλίου “Blue Mind: The Surprising Science That Shows How Being Near, In, On, or Under Water Can Make You Happier, Healthier, More Connected, and Better at What You Do”, Wallace J. Nichols. Σύμφωνα με τον βιολόγο, η “blue mind theory” αναφέρεται στην ήπια διαλογιστική κατάσταση στην οποία μπαίνουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται κοντά, μέσα, πάνω ή κάτω από το νερό -είτε επιπλέουν σε μια πισίνα ή απλώς κοιτάζουν τη θάλασσα ή κάθονται σε μια βάρκα στη λίμνη είτε περπατάνε δίπλα από ένα ποτάμι. Η θεωρία συνδέεται με συναισθήματα γαλήνης, δέους, γείωσης και ικανοποίησης από τη ζωή.

Η “blue mind theory” διερευνά το πώς το νερό σε όλες τις μορφές του επηρεάζει την ευημερία μας, κάτι που είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι το σώμα μας αποτελείται από περίπου 60% νερό και το χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Πιο συγκεκριμένα, η «θεωρία του μπλε μυαλού» εστιάζει στο πώς το να είμαστε μέσα, κοντά, πάνω ή κάτω από το νερό αποκαθιστά κι ενισχύει την ψυχική και σωματική μας υγεία μέσω της αισθητηριακής εμπειρίας που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή, των θετικών συναισθημάτων που δημιουργούνται και της επανασύνδεσης με τη φύση.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τον Wallace Nichols, όταν κοιτάτε ακόμη και το νερό, το νευρικό σύστημα χαλαρώνει. Τα επίπεδα του στρες και της κορτιζόλης πέφτουν, οδηγώντας το σώμα σε μια κατάσταση επανόρθωσης και αποκατάστασης. Επιπλέον, η έκθεση στο νερό και τη φύση γενικότερα μειώνει τους βιοφυσικούς δείκτες του στρες, όπως η κορτιζόλη, συμβάλλοντας στον περιορισμό των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, αφού αυξάνεται η παραγωγή σεροτονίνης (η ορμόνη που είναι υπεύθυνη για την τόνωση της διάθεσης) στον εγκέφαλο.

Πώς θα την υιοθετήσετε

Μια μελέτη του 2020 διαπίστωσε ότι όταν περπατάτε απλώς όπου είναι ορατό το νερό, για 20 λεπτά την ημέρα, φτιάχνει αμέσως η διάθεση. Ωστόσο, ο Wallace Nichols είπε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε τη “blue mind theory” και στην καθημερινότητά σας, ακόμη κι όταν πλένετε τα πιάτα, χρησιμοποιώντας την ενσυνειδητότητα για να συντονιστείτε στην αισθητηριακή αυτή πράξη και να κατανοήσετε το πόσο πολύτιμο είναι το νερό.

Μόλις βρεθείτε, λοιπόν, δίπλα στο νερό, εφαρμόστε τα εξής:

Αφήστε στην άκρη το κινητό σας.

Εστιάστε στην αισθητηριακή εμπειρία, δηλαδή τι βλέπετε, αισθάνεστε, μυρίζετε και ακούτε εκείνη τη στιγμή.

Λάβετε υπόψη από πού προέρχεται το νερό σας και πώς συνδέεται με την υπόλοιπη φύση και τον κόσμο απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Πηγή: Vita