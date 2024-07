Ενώ η τετραήμερη εργασία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στην Ευρώπη και σε ορισμένες αμερικανικές εταιρείες, η Ελλάδα φαίνεται να κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση.

Η νέα νομοθεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, εισήγαγε εξαήμερη εργασία για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 24 ώρες «με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας», όπως γράφει η Washington Post.

Η νέα νομοθεσία ανατρέπει την τάση μείωσης της εβδομάδας εργασίας σε τέσσερις ημέρες, κάτι που η έρευνα έχει δείξει ότι ωφελεί την παραγωγικότητα και την ευημερία και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

«Η πρωτοβουλία της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η αύξηση των ωρών εργασίας στην πραγματικότητα βλάπτει την παραγωγικότητα αντί να την ενισχύει»

«Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η κίνηση θα βοηθήσει στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται τις υπερωρίες και θα αντιμετωπίσει ζητήματα φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την αδήλωτη εργασία» αναφέρει το δημοσίευμα και συνεχίζει: «ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων λένε ότι η νέα νομοθεσία της Ελλάδας πιθανότατα δεν θα παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα και, αντίθετα, θα μπορούσε να αποδειχτεί επιζήμια για την υγεία.

«Σίγουρα φαίνεται σαν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση» αναφέρει στην WP η Malissa Clark, διευθύντρια του Healthy Work Lab του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, το οποίο μελετά την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. «Γνωρίζουμε ότι οι πολλές ώρες εργασίας είναι επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων».

Όλοι ψηφίζουν 4ήμερη εργασία

Στις ΗΠΑ το 77% των εργαζομένων πιστεύει ότι μια τετραήμερη 40ωρη εβδομάδα εργασίας θα είχε εξαιρετικά ή κάπως θετική επίδραση στην ευημερία τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gallup.

Οι αμερικανικές εταιρείες που έχουν εφαρμόσει πιλοτικά ή έχουν υιοθετήσει συντομευμένες εβδομάδες εργασίας λένε ότι έχουν δει τα οφέλη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλο και περισσότερες χώρες εξετάζουν να εφαρμόσουν την 4ήμερη εβδομάδα εργασίας. Πρόσφατα υιοθέτησε το μέτρο η Γαλλία, ενώ το Βέλγιο ήταν η πρώτη χώρα που ενέκρινε τη μειωμένη εβδομάδα εργασίας το 2022. Άλλες χώρες που πειραματίζονται με την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας είναι η Ισλανδία, η Ιαπωνία και η Νότια Αφρική.

Ωστόσο, τα εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση της 4ήμερης εβδομάδας εργασίας εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς πολλοί ανησυχούν για ζητήματα στελέχωσης, πιθανή μείωση της παραγωγικότητας, αυξημένο κόστος.

Η Ελλάδα… πρωτοπορεί

Η κίνηση της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η αύξηση των ωρών εργασίας στην πραγματικότητα βλάπτει την παραγωγικότητα αντί να την ενισχύει, δήλωσε η Brigid Schulte, διευθύντρια του προγράμματος Better Life Lab στο think tank New America. Αντίθετα, η αύξηση των ωρών εργασίας συχνά οδηγεί τους εργαζόμενους να κάνουν περισσότερα λάθη, να είναι πιο αργοί και να υποφέρουν από εξάντληση, άγχος και ασθένειες.

«Η απόδειξη βρίσκεται στα στοιχεία», δήλωσε η Schulte. «Αν η Ελλάδα δει ξαφνικά να αλλάζει η οικονομία της, ίσως ο κόσμος να ρίξει μια δεύτερη ματιά. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί», πρόσθεσε.

Οι Schulte και Clark συγκλίνουν στο ότι οι μελλοντικές τάσεις δείχνουν λιγότερες ώρες εργασίας και όχι περισσότερων. Οι ίδιες προβλέπουν ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να μαθαίνουν πώς να κάνουν τις διαδικασίες τους πιο αποτελεσματικές, να αξιοποιούν την τεχνολογία και να ανακαλύπτουν τα οφέλη για τους εργαζόμενους και τις ίδιες.

«Οι λιγότερες ώρες εργασίας είναι καλύτερες για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και την οικονομία, αν το κάνετε σωστά», καταλήγει η Schulte.