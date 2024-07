«Μίδας» ο Τέιτουμ: Υπογράφει με τους Σέλτικς το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ

Οι Σέλτικς είναι έτοιμοι να «χρυσώσουν» τον Τζέισον Τέιτουμ, αφού οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για την ολοκλήρωση ενός αστρονομικού deal.

Ο σταρ των πρωταθλητών, Τζέισον Τέιτουμ, συμφώνησε σε πενταετή επέκταση, ύψους 314 εκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ιστορία του ΝΒΑ, ανέφερε το ESPN.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επιλογή παίκτη και trade kicker, ανέφεραν πηγές.

Ο 26χρονος Τέιτουμ, οδήγησε τη Βοστώνη στον 18ο τίτλο της Ιστορίας της μετά τη νίκη με 4-1 επί των Ντάλας Μάβερικς στους τελικούς του ΝΒΑ, με μέσο όρο 22,2 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ.

Ο αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος επιλέχθηκε τρίτος στο draft από τους Σέλτικς το 2017, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ΝΒΑ, ενώ μαζί με τον Τζέιλεν Μπράουν, τον οποίο η Βοστώνη υπέγραψε, επίσης, σε μια επέκταση ρεκόρ πριν από ένα χρόνο (285 εκ. δολάρια για 5 χρόνια), αποτελούν ένα από τα κορυφαία «δίδυμα» του πρωταθλήματος.

Τα δύο πλουσιότερα συμβόλαια στην Ιστορία του ΝΒΑ σε συνολική αξία ανήκουν πλέον στο «δίδυμο» των Σέλτικς.

