Σιγκαπούρη: Εισάγει καταναλωτικά αγαθά από τη Ρωσία χωρίς εμπόδια

Τα εικονικά ράφια των σούπερ μάρκετ της Σιγκαπούρης, περιλαμβάνουν προϊόντα ρωσικής κατασκευής με μεγάλες εκπτώσεις, από προϊόντα για τα μαλλιά μέχρι σοκολάτες. Και αυτο όταν πολλές χώρες όπως και εταιρείες αποφεύγουν να κάνουν συναλλαγές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Οι επισκέπτες στις ιστοσελίδες Lazada και Redmart της Alibaba Group Holding Ltd. στη Σιγκαπούρη μπορούν να βρουν αρκετά προϊόντα που προέρχονται από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων βάζων με ιχθύδια σολομού 120 γραμμαρίων για 11 S$ (8 δολάρια) καθώς και φιαλιδίων 460 mL με μαλακτικό μαλλιών για 2,49 S$. Σε άλλες ιστοσελίδες παντοπωλείων της Σιγκαπούρης, τα παρόμοια σε μέγεθος βάζα με ιχθύδια κυμαίνονται μεταξύ 15,90 S$ και 44 S$. Στη Shopee, θυγατρική της Sea Ltd., τα ηλεκτρονικά ράφια είναι γεμάτα με φθηνά κέικ βάφλας made in Russia και σοκολάτες γάλακτος φουντουκιού, αναφέρει το Bloomberg.

Ενώ αρκετά κράτη έχουν απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από τη Ρωσία, οι κυρώσεις της Σιγκαπούρης περιορίζονται σε δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων που ωφελούν τη ρωσική κυβέρνηση και σε εξαγωγές από την πόλη-κράτος που θα μπορούσαν να συμβάλουν άμεσα στην πολεμική προσπάθεια.

Δεν υπάρχει απαγόρευση πώλησης ρωσικών τροφίμων στο νησί και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν κυρώσεις για τις ρωσικές εξαγωγές τροφίμων.

Με βάση τις ετικέτες των προϊόντων που αγόρασε το Bloomberg News, τα περισσότερα φαίνεται να έχουν αποσταλεί από την Κίνα. Η Κίνα δεν έχει επιβάλει κυρώσεις ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, εκπρόσωποι της Lazada και της Shopee δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερες από 1.000 πολυεθνικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει δημοσίως ότι αποσύρονται εθελοντικά από τη Ρωσία πέρα από το ελάχιστο που απαιτείται νομικά από τις διεθνείς κυρώσεις, σύμφωνα με τη Σχολή Διοίκησης του Γέιλ.

«Πραγματιστές»

Η Σιγκαπούρη έχει καταδικάσει έντονα την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και πέρυσι, ο τότε πρωθυπουργός Lee Hsien Loong δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παραβίασε σοβαρά τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Όμως, καθώς ο πόλεμος σέρνεται στον τρίτο χρόνο του, η όποια έκρηξη οργής μπορεί να υποχωρήσει.

«Οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης μπορεί να είναι εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά δεν είναι εναντίον των ρωσικών προϊόντων», δήλωσε ο Tommy Koh, πρεσβευτής στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σιγκαπούρης. «Στη Σιγκαπούρη, το εμπόριο είναι το αίμα της ζωής μας. Κάνουμε εμπόριο με κάθε χώρα είτε μας αρέσει είτε όχι».

Ο Σοβάν Πάτρα (Sovan Patra), ανώτερος λέκτορας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Singapore Management University, συμφώνησε ότι ο πραγματισμός των Σιγκαπουριανών πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τη διάκριση μεταξύ της ηθικής άποψης για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και του πρακτικού ζητήματος της αγοράς προϊόντων ρωσικής προέλευσης. Οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης δεν είναι “γενικά το είδος των ανθρώπων που μποϊκοτάρουν”, υποστήριξε.

