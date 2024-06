Ο Πούτιν απελεί με πυρηνικά, αλλά ο Μπάιντεν πληρώνει κολοσσούς για να έχει την πυρηνική πρωτιά

Το δίχως άλλο, οι ηγέτες κρατών μπορεί κάποιες φορές να είναι τολμηροί στα λόγια, όταν πρόκειται για τα πυρηνικά όπλα, αλλά σίγουρα τρέμουν ένα «ατύχημα» και τις συνέπειές του. Ωστόσο, ακόμα και η ρητορική για τα πυρηνικά γεμίζει τις τσέπες κολοσσών.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), οι εταιρείες όπλων επωφελούνται από την αύξηση των δαπανών για πυρηνικά όπλα, σημειώνοντας ότι οι 20 κορυφαίες εταιρείες που εργάζονται στα πυρηνικά όπλα κέρδισαν περισσότερα από 31 δισ. δολ. το 2023 από δουλειές που σχετίζεται με τα πυρηνικά.

Και «[υπάρχουν τουλάχιστον 335 δισ. δολ.» εκκρεμείς συμβάσεις πυρηνικών όπλων με αυτές τις εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες συνεχίζονται για περισσότερο από μια δεκαετία», ανέφερε η έκθεση.

Οι αμυντικές βιομηχανίες Lockheed Martin, Honeywell International, Northrop Grumman, BAE Systems, και General Dynamics είναι κορυφαίες μεταξύ αυτών αυτών που επωφελούνται από τις δαπάνες για πυρηνικά όπλα.

Από το 2019 έως το 2023, 387 δισ. δολάρια έχουν δαπανηθεί για πυρηνικά όπλα

Οι εταιρείες βέβαια, είχαν βάλει προηγούμενος βαθειά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κερδίσουν συμβόλαια. Οι εταιρείες δαπάνησαν 118 εκατ. δολ. για να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Γαλλίας το 2023 (lobbying) και δώρισαν περισσότερα από 6 εκατ. δολ. σε δεξαμενές σκέψης που ερευνούν και γράφουν για τα πυρηνικά όπλα.

Η Lockheed Martin πρωτοστάτησε στη χρηματοδότηση αμερικανικών δεξαμενών σκέψης, όπως: Atlantic Council, Brookings Institution, Chatham House, Center for a New American Security, Center for Strategic and International Studies, Hudson Institute και Observer Research Foundation.

Αύξηση δαπανών στα πυρηνικά

Ένα άλλο εξίσου ανησυχητικό εύρημα της έκθεσης είναι το γεγονός ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για τα πυρηνικά όπλα αυξήθηκαν κατά 10,8 δις. δολ. μεταξύ 2022 και 2023 με το 80% της αύξησης να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Η αύξηση των 10,8 δισ. δολ. ανεβάζει τις ετήσιες παγκόσμιες δαπάνες για πυρηνικά όπλα στα 91,4 δισ.. Από το 2019 έως το 2023, 387 δισ. δολάρια έχουν δαπανηθεί για πυρηνικά όπλα.

«Συγκριτικά, ο εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων δήλωσε το 2021 ότι για να τερματιστεί η παγκόσμια πείνα, οι χώρες θα μπορούσαν να δαπανήσουν 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2030, που είναι συνολικά 360 δισεκατομμύρια δολάρια σε εννέα χρόνια», ανέφερε η έκθεση, «Surge: 2023 Global Δαπάνες για πυρηνικά όπλα».

Η ICAN σημειώνει ότι το ποσό είναι 27 δις. δολ. λιγότερο από όσα ξόδεψαν οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, η Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν για τα πυρηνικά τους οπλοστάσια μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Λιγότερα, πυρηνικά περισσότερα χρήματα

Ωστόσο, το παράδοξο είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα πυρηνικά όπλα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ωστόσο, δαπανώνται περισσότερα χρήματα.

«Ενώ το παγκόσμιο σύνολο των πυρηνικών κεφαλών συνεχίζει να μειώνεται καθώς τα όπλα της εποχής του ψυχρού πολέμου σταδιακά αποσυναρμολογούνται, δυστυχώς συνεχίζουμε να βλέπουμε ετήσια αύξηση στον αριθμό των επιχειρησιακών πυρηνικών κεφαλών», δήλωσε ο διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης Νταν Σμιθ.

«Αυτή η τάση φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί και πιθανώς να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια και είναι εξαιρετικά ανησυχητική».

Το SIPRI επισημαίνει τις εντάσεις για τους πολέμους της Ουκρανίας και της Γάζας που αποδυναμώνουν την πυρηνική διπλωματία. Πέρυσι, η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στην τελευταία εναπομένουσα συνθήκη που περιορίζει τη Ρωσία και τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ ανέστειλαν την κοινή χρήση των δικών τους δεδομένων πυρηνικών όπλων στη Ρωσία, όπως απαιτείται από τη συνθήκη.

Ενώ οι εργολάβοι πυρηνικών όπλων απολαμβάνουν νέα συμβόλαια δισ. δολαρίων σε δημόσιους πόρους, η συνολική προοπτική για τον περιορισμό της χρήσης πυρηνικών όπλων φαίνεται πολύ χειρότερη.

«Δεν έχουμε δει τα πυρηνικά όπλα να διαδραματίζουν τόσο εξέχοντα ρόλο στις διεθνείς σχέσεις μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε ο Wilfred Wan, Διευθυντής του Προγράμματος Όπλων Μαζικής Καταστροφής του SIPRI κατά τη δημοσίευση της νέας έκθεσης.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από τότε που οι ηγέτες των πέντε μεγαλύτερων με πυρηνικά όπλα κράτη επιβεβαίωσαν από κοινού ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί» αναφέρει το SIPRI.