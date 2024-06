Θυμάστε που σε έναν τίτλο περιοδικού με εξώφυλλο την Carrie Bradshaw στη γνωστή σειρά Sex and the City, είχαν γράψει «single and fabulous» με ερωτηματικό στο τέλος αντί για θαυμαστικό, όπως η ίδια η πρωταγωνίστρια περίμενε; Πολλές φορές συμβαίνει να θεωρούμε πως όσοι από εμάς έχουν βρει το ταίρι τους είναι πιο ευτυχισμένοι. Το να είναι κανείς εκτός σχέσης συνδέεται ακόμα και σήμερα με κάτι αρνητικό. Ίσως επειδή συγχέουμε την μη ύπαρξη δεσμού με την μοναξιά.

Το να είσαι single όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως είσαι μοναχικός ή μόνος. Μάλιστα, μια τέτοια περίοδος άνευ συντρόφου, είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, μακριά από ψυχολογικούς περισπασμούς που η ένταση της αρχής ή του τέλους μιας σχέσης μπορεί να φέρει. Γιατί λοιπόν το «single and fabulous» πρέπει για όλους μας να τελειώνει σε… θαυμαστικό;

Απόλαυσε τον χρόνο σου ως single

Ως ελεύθερο πουλί…:

Δεν χρειάζεται να κάνεις συμβιβασμούς και μπορείς να βουτήξεις βαθιά μέσα στον εαυτό σου- στις αξίες σας, τα όριά σου, τις βαθύτερες επιθυμίες σου. Αυτή η διαδικασία αυτογνωσίας είναι ανεκτίμητη και βέβαια θα σε βοηθήσει σε κάθε είδους σχέση, συμπεριλαμβανομένης της ερωτικής που μπορεί αργότερα να προκύψει.

Τα ισχυρά εργαλεία της αυτορρύθμισης και της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν αναπτύσσονται το ίδιο αποτελεσματικά, όταν κανείς έχει έναν σύντροφο στον οποίο βασίζεται για την κάλυψη των αναγκών του και για να διαχειριστεί τυχόν δύσκολα συναισθήματα. Η απόκτηση δεξιοτήτων όπως η επίγνωση, η αυτοσυμπόνια και οι υγιείς μηχανισμοί αντιμετώπισης των ποικίλων καταστάσεων στη ζωή, απαιτητικών και μη, θα σε εξοπλίσουν με ωριμότητα και ανθεκτικότητα, γεγονός που και πάλι βοηθά στη βελτίωση κάθε είδους προσωπικής σύνδεσης.

Ποιος είναι ο στόχος σου; Τα ενδιαφέροντά σου; Τα πράγματα που σε κάνουν να χαμογελάς; Τώρα είναι η στιγμή να τα ανακαλύψεις. Η ανάπτυξη των ταλέντων σου, η εξερεύνηση νέων χόμπι και η αποσαφήνιση του σκοπού της ζωής σου θα σε κάνουν μια πιο ολοκληρωμένη και ελκυστική προσωπικότητα. Ένα άτομο πιο ήρεμο και πιο ευτυχισμένο.

Είναι φανερό λοιπόν πως αυτό το κεφάλαιο στη ζωή σου μπορεί να σε κάνει ένα άτομο πιο δυνατό, πιο ώριμο και πιο σίγουρο για τον εαυτό του, έτοιμο να αφεθεί όταν το αποφασίσει στο να μοιραστεί τις στιγμές του με το κατάλληλο άτομο.

Μην αφήνεις τη ζωή σου να περιστρέφεται γύρω από την εύρεση συντρόφου

Αντίθετα, χτίσε μια ζωή που σε ενθουσιάζει, αυτήν που πραγματικά θες- είτε περιλαμβάνει ταξίδια, την έναρξη μιας επιχείρησης, την εμβάθυνση στις σχέσεις με φίλους και την οικογένεια, χόμπι είτε οτιδήποτε άλλο.

Όσο περισσότερο εστιάζεις στη δημιουργία αυτής της πιο ουσιαστικής ζωής, τόσο πιο όμορφες σχέσεις θα αναπτύσσεις και τόσο πιο εύκολα θα βρεις αυτό που ψάχνεις από έναν/ μία σύντροφο.

Μην χάνεις λοιπόν ούτε μια στιγμή από αυτόν τον πολύτιμο χρόνο ως single και μην βιάζεσαι να μπεις σε σχέση. Μην ελπίζεις στα καλύτερα που θα έρθουν στο μέλλον… Βγες έξω και ανέλαβε δράση ώστε σταδιακά να πραγματοποιήσεις όσα θες.

Τελικά, σε αυτή τη φάση, μπορείς να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Κι αυτή είναι η πραγματική δύναμη του να είσαι single… Single and fabulous!

