Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Παρασκευή έξω από παντοπωλείο στην πόλη Φορντάις του Άρκανσο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της συγκεκριμένης αμερικανικής πολιτείας.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Άρκανσο Μάικ Χάγκαρ ανέφερε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

#Breaking News: Fordyce Grocery Store Shooting

Multiple shooters are reported to be involved in a shooting at the Mad Butcher grocery store in Fordyce, Arkansas. Early reports indicate 8 people were wounded, with one of the suspects also being injured.

