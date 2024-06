Ταξιδέψαμε στο Τόκιο: Πλήρης οδηγός για όλα όσα θα κάνετε εκεί

Μία εβδομάδα στην υπέροχη Άπω Ανατολή ήταν αρκετή για να μυηθούμε στο αυθεντικό σούσι, στα ανεπανάληπτα yakitori, στα best-seller Japanese whiskies, στο παραδοσιακό σάκε και στις απολαυστικές new-age μπίρες.

Χαμένοι στη μετάφραση- ή όχι; To Τόκιο είναι ένα ταξίδι ζωής που μπορεί να υλοποιηθεί, χρειάζεται όμως έναν οδηγό επιβίωσης για να μη χάσετε τα best of – όχι μόνο από τα αξιοθέατα, αλλά και από τα φοβερά φαγητά και τα μοναδικά, άρτια spirits. Εμείς, μια παρέα της εστίασης (bartenders, σεφ, γευσιγνώστες), ξεκινήσαμε με οδηγό μας τον Γιάννη-Πέτρο Πετρή (συνιδιοκτήτη των Pony and Jigger και Tiki Athens), εραστή της ιαπωνικής κουλτούρας και εις βάθος γνώστη του Τόκιο και της γαστρονομίας του. Έτσι, στοχευμένα πήραμε την καλύτερη γεύση της εντυπωσιακής αυτής πόλης.

Πώς θα φτάσετε στο Τόκιο

Όσον αφορά στο ταξίδι με το αεροπλάνο, η πρώτη πτήση, μέχρι τη Ρώμη, κράτησε τρεισήμισι ώρες και από εκεί, με εναλλαγή, απαιτήθηκαν άλλες δώδεκα με δεκατρείς για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μη σας τρομάζουν οι πολλές ώρες – οι πρώτες θα περάσουν εύκολα παρακολουθώντας κάποια ή κάποιες από τις ταινίες στην προσωπική σας οθόνη. Μια μικρή συμβουλή: όταν έρθει το φαγητό, επιλέξτε το ασιατικό και όχι το ευρωπαϊκό. Το κόστος των εισιτηρίων επίσης είναι προσιτό – ειδικά αν μεριμνήσετε για την αγορά τους μερικούς μήνες νωρίτερα. Το αεροδρόμιο του Τόκιο, τέλος, είναι λειτουργικό, δεν θα χαθείτε και θα βρείτε εύκολα την έξοδο και τρόπους μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο και ταξί).

Που να πάτε

Από τη Shibuya Crossing και τις αληθινές αγορές μέχρι το πάρκο Ueno

Για να μπείτε κατευθείαν στο κλίμα, βάλτε ψηλά στη λίστα σας την επίσκεψη στη διάσημη Shibuya Crossing. Αν και μας φάνηκε πιο μικρή απ’ ό,τι την περιμέναμε, δεν παύει να είναι παραπάνω από εντυπωσιακή. Καθώς διασταυρώνονται οι πολύβουοι δρόμοι, είναι σαν να μπλέκονται πολιτισμοί, άνθρωποι και κουλτούρες. Σταθείτε στη μέση – είναι το καλύτερο σημείο για να περιπλανηθεί το βλέμμα στα τεράστια κτίρια και εμπορικά με τις δεκάδες οθόνες, συνθήματα, μουσικές και βίντεο.

Συμβουλή: πηγαίντε μια βόλτα και το βράδυ, όταν τα φώτα είναι ακόμα πιο έντονα. Αυτό είναι το Τόκιο, μια ασιατική φουτουριστική Νέα Υόρκη με επιβλητικούς ουρανοξύστες, πολύχρωμες επιγραφές και ζωντανές οθόνες που δεν σταματούν να παίζουν.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά, η πιο ήσυχη και μυσταγωγική, με τους συγκλονιστικούς ναούς, τις ιεροτελεστίες των προσευχών και τις γκέισες. Θα μπείτε μέσα σε όλο αυτό φτάνοντας στον πανέμορφο ναό Jingu, στο τέλος ενός μονοπατιού μέσα στο πράσινο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πλησιάσετε και να προσευχηθείτε είναι να πλύνετε καλά τα χέρια σας. Μετά θα σταθείτε μπροστά, θα υποκλιθείτε τρεις φορές και θα χειροκροτήσετε. Αν θέλετε, γράψτε τις ευχές σας σε ένα χαρτάκι, που θα κρεμαστεί σε ένα τεράστιο δέντρο. Από εκεί, μια ωραία ιδέα είναι να περπατήσετε σε μια αγαπημένη περιοχή, τη Harajuku. Με δεκάδες vintage και manga μαγαζιά, είναι τέλεια για τους χίπστερ. Αν, πάλι, θέλετε κάτι πιο εκλεπτυσμένο, τότε τα στενά της Harajuku θα σας οδηγήσουν στη μεγάλη λεωφόρο Omotesandō, όπου παρελαύνουν όλα τα κορυφαία fashion brands.

Σίγουρα μέσα στο πρόγραμμα θα πρέπει να βάλετε την περαντζάδα σε ένα από τα φαντασμαγορικά πάρκα της πόλης. Εμείς πήγαμε στο Νο 1, το Ueno. Θα ανεβείτε μερικά σκαλιά για να θαυμάσετε τους κόκκινους ναούς, αλλά αξίζει τον κόπο. Κατόπιν κατευθυνθείτε προς την τεράστια γαλήνια λίμνη, στην οποία μπορείτε να κάνετε βόλτα νοικιάζοντας ένα πλωτό μέσο. Ένα tip προτού φύγετε από την περιοχή είναι να σταματήσετε στην αγορά Ameyoko, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα και είναι γεμάτη μαγαζάκια με ντόπιες λιχουδιές.

Top προορισμός είναι και η Asakusa, όπου υψώνεται ένας ανυπέρβλητος ναός, ο Senso-ji. Εκεί θα συναντήσετε πολύ κόσμο, αλλά και χαμογελαστές γκέισες πρόθυμες για μια αναμνηστική φωτογραφία, ενώ ο δρόμος προς το ναό είναι γεμάτος μαγαζιά με αναμνηστικά και φαγητά. Στο Τόκιο, όμως, δεν υπάρχει μόνο η ημέρα. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά η νύχτα είναι άκρως ζωντανή και δεν κοιμάται ποτέ. Μπαρ, κλαμπ, εστιατόρια και πάρα πολλά καραόκε βρίσκονται σε ορόφους ουρανοξυστών και μένουν ανοιχτά μέχρι αργά. Πανέμορφη περιοχή για να βγείτε το βράδυ είναι η Ginza – τα έχει όλα.

Που να φάτε

Ανυπέρβλητο σούσι, τραγανή τεμπούρα, λαχταριστό yakiniku και απίστευτο χέλι. Τι κάνεις όταν είσαι στο Τόκιο; Τρως και, όταν τελειώσεις, ξανατρώς! Δεν το πίστευα, αλλά το φαγητό είναι συγκλονιστικό και εξίσου value-for money με το αντίστοιχο που βρίσκουμε στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι μαγαζιά και παντού θα συναντήσετε ουρές έξω από ένα ραμενάδικο ή ένα τεμπουράδικο. Είναι σαν να βρίσκεσαι στην Disneyland του φαγητού και θέλεις να ανεβαίνεις συνεχώς στο τρενάκι με τις νέες γεύσεις. Τι μας άρεσε πάρα πολύ; Ότι τα εστιατόριά τους έχουν θέμα, και παραδοσιακό και τοπικό, δεν χάνονται καθόλου στη γευστική μετάφραση.

Γι’ αυτό, θα βρείτε τα εστιατόρια για το καλύτερο σούσι, για τις φοβερές τεμπούρες, για το άπαιχτο yakitori, για το πεντανόστιμο yakiniku, για τα τέλεια dumplings, για τα μυρωδάτα ράμεν. Δεν τα μπερδεύουν, το καθένα έχει το γαστρονομικό master του. Εμείς, ευτυχώς, είχαμε τον Γιάννη-Πέτρο Πετρή, που μας πήγε στα top, και μοιραζόμαστε μαζί σας την εμπειρία και τη λίστα.

Για σούσι

Για αυθεντικό, χωρίς φτιαξίδια και φιοριτούρες, πρέπει να πάτε στην αγορά Toyosu Fish Market – να ξέρετε, μένει ανοιχτή μέχρι αργά και είναι ιδανική για μετά από ξενύχτι. Εξίσου καλό και καθαρόαιμο είναι το Sushizanmai στην ψαραγορά Tsukiji Ekimae. Πιο εκλεπτυσμένο και σοφιστικέ θα δοκιμάσετε στο Sushi Marui στην Ginza και στο Kinka Sushi bar Izakaya.

Για τεμπούρα

Πολύ καλή, άψογα τηγανισμένη και με πολλές επιλογές σερβίρουν στο Masaru στην Asakusa και στο Tensuzu στο Ueno.

Για ράμεν

Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε στο Takyoeki. ΓΙΑ YAKINIKU Υπέροχο είναι το Heijoen, με φοβερά κρέατα, που ψήνετε μόνοι σας σε έναν εκπληκτικό privé χώρο. Πολύ καλό είναι επίσης το Yakiniku Toraji στο Shimbashi.

Για όστρακα

Στο ατμοσφαιρικό Ostrea στην Ginza.

Για χέλια

Στο παραδοσιακό Unatoto Unagi ή στο εξίσου καλό Takashimaya.

Για Dumplings

Κορυφαίο είναι το Harajuku Gyozaro.

Για Tonkatsu

Να επισκεφθείτε οπωσδήποτε το Butagumi – οι τηγανισμένες κοτολέτες του είναι υπέροχες.

Για τηγανητά σουβλάκια

Πρέπει να τα δοκιμάσετε κι αυτά, και το κατάλληλο μέρος είναι το Kushikatsu Tanaka.

Στο δρόμο των spirits

H Ιαπωνία μπορεί να έχει μεγάλη ιστορία στο εθνικό της ποτό, το σάκε, όμως διαχειρίζεται με μαεστρία πάρα πολλά spirits και κατακτά συνεχώς αγορές, όπως συμβαίνει ήδη με το ακριβοθώρητο ουίσκι, ενώ έρχονται και οι μπίρες και τα πολύ ιδιαίτερα λικέρ. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το Τόκιο, πέρα από το να γευτείτε τα ποτά που φτιάχνονται εκεί, είναι ενδιαφέρον να αφιερώσετε χρόνο για να επισκεφθείτε τους χώρους παραγωγής, τα αποστακτήρια και τα οινοποιεία.

Εμείς πήγαμε στη μοντέρνα ζυθοποιία Hitachino Nest Beer, που δημιουργεί μια μεγάλη γκάμα από νόστιμες και θελκτικές μπίρες με σήμα την κουκουβάγια. Ξεχωρίζουν σίγουρα η White Ale, η Espresso Stout και η Amber Ale. Η ζυθοποιία ανήκει στο Kiuchi Brewery, που παράγει σάκε από το 1823. Είναι κοινό μυστικό όμως ότι και το ιαπωνικό ουίσκι βρίσκεται στην κορυφή και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον ανοίγουν πολλά αξιόλογα αποστακτήρια. Σημειώστε λοιπόν το Shizuoka, που βρίσκεται σε ένα ονειρεμένο τοπίο με φόντο το νερό και το όρος Fuji. Οι οικοδεσπότες είναι φιλόξενοι, η ξενάγηση γίνεται από την αρχή της διαδικασίας παραγωγής και το tasting στο τέλος έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα θα ακούσουμε στο μέλλον πολλά για το ουίσκι που φτιάχνεται εδώ.

Εξίσου καλό είναι το Yasato Distillery, με εκπληκτικούς χώρους και καλογυαλισμένους άμβυκες. Μη φύγετε αν δεν κάνετε τη γευσιγνωσία στα single cask – εμείς ξετρελαθήκαμε με το sherry. Εκτός από τα ουίσκι και τις μπίρες, αναζητήστε τα λικέρ και τα bitters του Yuki Yamazaki, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Ο Υuki Yamazaki, μετά από μια επιτυχημένη καριέρα στο bartending, παρασκεύασε τα πρώτα ιαπωνικά bitters με σίσο, γιούζου και umami. Αν θέλετε να πιείτε κοκτέιλ, υπάρχουν πολλά μπαρ με συντονισμένες μπάρες και μαγικές λίστες spirits, όπως στο Park Hotel, όπου ο Suzuki Takayuki κάνει θαύματα με το ice ball carving. Tι πρέπει να δοκιμάσετε; Σίγουρα πολλά Whisky Highball.

Που να βγείτε για ποτό

Επισκεφθείτε το Grande Polaire Winebar στην Ginza, το Bar Amalta και το Bar Little Smith The SG Club στη Shibuya.

Που να πάτε για ψώνια

Δεν χρειάζεται να γυρίζετε από εδώ και από εκεί – μπορείτε να επισκεφθείτε τα τεράστια πολυκαταστήματα Don Quijote, που τα έχουν όλα. Να είστε όμως προσεκτικοί γιατί υπάρχει κίνδυνος να φύγετε με δεκάδες σακούλες. Δεν ξέρω πόσες ώρες περάσαμε εμείς μέσα σε οκτώ ορόφους γεμάτους προϊόντα – από τρόφιμα μέχρι gadgets, ηλεκτρονικά, ρούχα, μπιχλιμπίδια, καλλυντικά, τσάντες, παιχνίδια και ό,τι άλλο βάζει το μυαλό σας. Για πιο ειδικές αγορές όπως μαχαίρια ή κατάνες, δύο είναι τα καλύτερα μέρη, το Seisuke στην Tsukiji και το Musashi στην Asakusa, ενώ για ποτήρια και γε[1]νικά αξεσουάρ μπαρ το Sokichi, επίσης στην Asakusa.

Που να μείνετε

Το γνωστό Park Hotel έχει θέα που κόβει την ανάσα, ωστόσο πολύ ωραίο είναι και το Shiba Park Hotel, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο για να μπορείτε να μετακινείστε εύκολα.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Η πόλη είναι πεντακάθαρη –και να φανταστείτε ότι στους δρόμους δεν έχει πουθενά κάδους!–, οι Ιάπωνες πολύ ευγενικοί και οργανωμένοι, ενώ, αν και γενικά δεν μιλούν αγγλικά, επικοινωνούν εύκολα μέσω τεχνολογίας. Προσωπικά, λάτρεψα και το ότι τα ταξί έχουν θερμαινόμενα καθίσματα.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Wine Guru.

Πηγή: Diakopes.gr