Ο Λευκός Οίκος ακύρωσε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για το Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε την Τρίτη ένα βίντεο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ αρνούνται τη στρατιωτική βοήθεια, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Ειδικότερα ο Νετανιάχου μιλώντας στα αγγλικά δήλωσε στο βίντεο ότι είναι «αδιανόητο το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει παρακρατήσει όπλα και πυρομαχικά προς το Ισραήλ».

Give us the tools and we’ll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X

