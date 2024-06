Αποχαιρέτησε τον Κάνααν ο Ολυμπιακός (pic)

Ολυμπιακός και Αϊζάια Κάνααν θα συνεχίσουν σε διαφορετικούς δρόμους, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να μην ανανεώνει το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίο θα αποχωρήσει ως ελεύθερος με επόμενο σταθμό τον Ερυθρό Αστέρα σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πριν από λίγο, οι Πειραιώτες αποχαιρέτησαν μέσα από τα social media τους τον Κάνααν, ευχαριστώντας τον για την σκληρή δουλειά και την πίστη του προς τον σύλλογο.

«Σε ευχαριστούμε για την πίστη, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή σου στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός! Σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου», έγραψε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στα social media.

🙏🏽 Thank you @SiP03 for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! We are wishing you the best of luck in the next step of your career. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6dzkwKDMUb

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 19, 2024