Απίστευτο: Οπαδός της Αγγλίας αποκοιμήθηκε και ξύπνησε μόνος σε ένα άδειο γήπεδο (vid)

Χωρίς να εντυπωσιάσει η Αγγλία ξεκίνησε με τρίποντο την πορεία της στο Euro 2024! Ένα γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ ήταν αρκετό για την ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ώστε να της δώσει τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Σερβία στη «Veltins Arena».

Ο κόσμος έδωσε βροντερό παρόν στις εξέδρες και λίγο το αλκοόλ, το οποίο οι Βρετανοί λατρεύουν λίγο η κούραση, έκανε έναν φίλαθλο να αποκοιμηθεί στις εξέδρες και να ξυπνήσει μετά από κάποια ώρα μόνος του σε άδειο γήπεδο.

Κανείς δεν τον εντόπισε, για κακή του τύχη, ούτε και οι security του γηπέδου με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετή ώρα ολομόναχος.

Το εν λόγω σκηνικό έγινε γνωστό από τον ίδιο τον οπαδό, ο οποίος ανέβασε βίντεο στο Twitter από το πρωϊνό του ξύπνημα. Φυσικά, η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε viral, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου, μαζεύοντας πάνω από οκτώ εκατομμύρια προβολές.

An England fan woke up this morning at 4am still inside the stadium, completely empty…

🤣🤣🤣pic.twitter.com/BJSE9pt99A

— Football Away Days (@FBAwayDays) June 17, 2024