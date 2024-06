Έπος: Ούγγρος κάρφωσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση από τα νεύρα του (vid)

Η Ουγγαρία ηττήθηκε στην 1η αγωνιστική των ομίλων του Euro 2024 με σκορ 3-1 από την Ελβετία και ξεκίνησε με το… αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας.

Ένας οπαδός των Μαγυάρων, μην αντέχοντας την ήττα της ομάδας του, κάρφωσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση, παραμορφώνοντας έτσι την οθόνη.

Το πώς το κατάφερε αυτό; Ένας Θεός ξέρει…

Some fans didn’t take yesterday’s match very lightly it seems 🫣

(via: balazslapu – Tik Tok) pic.twitter.com/2LerGZtbIV

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) June 16, 2024