Μπορεί οι συνταρακτικές αποκαλύψεις του BBC, για τον πνιγμό δεκάδων μεταναστών στη Μεσόγειο με την ευθύνη της ελληνικής ακτοφυλακής να έχουν φτάσει ως την Κομισιόν, που ζητάει από την Ελλάδα να ελέγξει τις καταγγελίες, όμως δεν φαίνεται να απασχολούν τον Έλληνα πρωθυπουργό, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες με το ρόλο του διαπραγματευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην άτυπη σύνοδο ηγετών της ΕΕ.

Με τις διαβουλεύσεις για το ποιοι θα είναι οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών την νέα πενταετία να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στο μετεκλογικό «ευρω-παζάρι», ως διαπραγματευτές του ΕΛΚ. Από την πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών διαπραγματευτές είναι οι πρωθυπουργοί της Γερμανίας και της Ισπανίας, Όλαφ Σολτς και Πέδρο Σάντσεθ, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βγει «λευκός καπνός» ακόμα και σήμερα.

Prime Ministers @donaldtusk 🇵🇱 and @kmitsotakis 🇬🇷 have been asked to lead the political negotiations at the European Council on behalf of the EPP. pic.twitter.com/VFlSZiJcbs

Προσερχόμενος στο χώρο της Συνόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για μία δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο θα κάνουμε την πρώτη και ελπίζω και την τελευταία συζήτηση για την κατανομή των σημαντικών θέσεων ευθύνης για τον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ( ΕΛΚ ) προσέρχεται σε αυτήν την διαπραγμάτευση ως ο νικητής των ευρωεκλογών και δικαιωματικά διεκδικεί την συνέχιση της προεδρίας της κυρίας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από κει και πέρα, βέβαια, τα ζητήματα, που θα συζητήσουμε δεν αφορούν μόνο τις κατανομές των θέσεων αλλά και τις ουσιαστικές πολιτικές που η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει την ερχόμενη 5ετία», είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην πολιτική ατζέντα, που προώθησε καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο ζήτημα της μετανάστευσης, στη κοινή αμυντική πολιτική, αλλά και στον τρόπο, κατά τον οποίο η «πράσινη» μετάβαση δεν θα ζημιώσει τελικά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση και ότι θα έχουμε θετικά νέα μετά την ολοκλήρωση του συμβουλίου», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν να έχει «κλειδώσει» για δεύτερη θητεία στην Κομισιόν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα, από τους Σοσιαλδημοκράτες να είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για την προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη θέση του Σαρλ Μισέλ, ενώ φαβορί για τη θέση της ‘Υπατης εκπροσώπου της ΕΕ είναι η Εσθονή πρωθυπουργός Κάγια Κάλλας.

Our leaders are preparing for the informal European Council, reaffirming their full support for our lead candidate for the presidency of the European Commission, Ursula von der Leyen. pic.twitter.com/baBJKEhUJD

— EPP (@EPP) June 17, 2024