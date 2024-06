Οι 11άδες στο Πολωνία – Ολλανδία (pics)

Η Πολωνία κοντράρεται με την Ολλανδία στην πρεμιέρα τους για το Euro 2024 που διεξάγεται στα γήπεδα της Γερμανίας και συγκεκριμένα στην πόλη του Αμβούργου.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα οι Μίχαλ Πρόμπιερζ και Ρόναλντ Κούμαν, οι ομοσπονδιακοί εκλέκτορες της Πολωνίας και της Ολλανδίας, γνωστοποίησαν τις ενδεκάδες των ομάδων.

Πολωνία: Σέσνι, Σάλαμον, Μπέντναρεκ, Κίβιορ, Φρανκόφσκι, Ζιελίνσκι, Ρόμαντσουκ, Ζαλέφσκι, Ουρμπάνσκι, Μπούκσα, Σ. Σιμάνσκι.

Αναπληρωματικοί: Σκορούπσκι, Μπούλκα, Νταβίντοβιτς, Βαλουκίεβιτς, Πιοτρόφσκι , Σβιντέρσκι, Μόντερ, Λεβαντόβσκι, Γκροσίτσκι, Πούχατς, Ν. Σιμάνσκι, Μπερεζίνσκι, Πιάτεκ, Σλισζ, Σκόρας.

Urbański, the youngest player in the Poland squad, starts in Hamburg 🇵🇱#EURO2024 | #POLNED pic.twitter.com/UWDQ1ZkwZP

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024