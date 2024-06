Ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε τσεκούρι και μία βόμβα μολότοφ, επιτέθηκε ουρλιάζοντας νωρίτερα σήμερα (16/6) σε φιλάθλους που ήταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή Ρέεπερμπαν του Αμβούργου στην Γερμανία.

Η αστυνομία κατάφερε να τον ακινητοποιήσει αφού τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε πριν τον αγώνα Πολωνία – Ολλανδία για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Γερμανίας.

The moment the axe wielding man is shot by police in Hamburg.

Second police shooting in two days of the Euro 2024 tournament. pic.twitter.com/Fvr9HR6a2e

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 16, 2024