Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Παρασκευή να ξεκινήσουν επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, δήλωσε η βελγική προεδρία της ΕΕ, προσθέτοντας ότι αυτό θα γίνει σε διακυβερνητικές διασκέψεις στις 25 Ιουνίου.

Το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας που θα συνεδριάσουν την ερχόμενη Παρασκευή.

Η έναρξη συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια ηθική ώθηση για την Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην περιοχή του Ντονέτσκ και ανοίγουν ένα νέο μέτωπο στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο.

