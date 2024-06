Αυτός είναι φαβορί για να διαδεχτεί τον Τέρζιτς στον πάγκο της Ντόρτμουντ

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα (13/6) την λύση της συνεργασίας της με τον Έντιν Τέρζιτς, με τον γερμανικό σύλλογο να ετοιμάζεται για αλλαγή σελίδας στην τεχνική της ηγεσία.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, οι Βεστφαλοί έχουν βρει τον διάδοχο του Τέρζιτς, δίνοντας τα κλειδιά σε ένα δικό της παιδί, ο οποίος είναι έτοιμος να δουλέψει ως πρώτος προπονητής.

Ο λόγος για τον φιλόδοξο τεχνικό, Νούρι Σαχίν, ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ενταχτεί στο προπονητικό τιμ του Σαχίν, έχει παίξει στους κιτρινόμαυρους, καταγράφοντας συνολικά 274 συμμετοχές σε δύο θητείες.

Ο 35χρονος Τούρκος συμφώνησε με τον πρόεδρο της Μπορούσια, Χανς Γιοακίμ Βάτσκε, σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόσληψή του. Στην συμφωνία προβλέπεται και οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο.

