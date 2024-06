Τέλος ο Τέρζιτς από την Ντόρτμουντ!

Σοκ στη Βεστφαλία! Ο Έντιν Τέρζιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, κάτι που εξέφρασε στη διοίκηση, η οποία και έκανε δεκτό το αίτημά του.

«Ο Έντιν Τέρζιτς αφήνει την Ντόρτμουντ. Ο προπονητής που κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας με την BVB το 2021, τερμάτισε δεύτερος τη σεζόν 2022-23 και έφτασε στον τελικό του Champions League το 2023-24, ζήτησε από την Ντόρτμουντ να τερματιστεί άμεσα η συνεργασία των δύο πλευρών. Η Ντόρτμουντ συμφώνησε να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα μετά από συζήτηση που είχαν οι δύο πλευρές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα της Βεστφαλίας.

The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.

«Αγαπητοί φίλοι της Μπορούσια, αν και με πληγώνει βαθιά αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως αφήνω σήμερα την Ντόρτμουντ. Ήταν τεράστια τιμή να οδήγησω αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο στην κατάκτηση ενός Κυπέλλου και πρόσφατα σε έναν τελικό Champions League.

Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν πως δύο καρδιές χτυπούσαν στο στήθος μου κατά τη διάρκεια της απόφασης, αναλογιζόμενος αυτά που έχουν συμβεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Αλλά ακόμη και μετά από τις εκτεταμένες συζητήσεις, το βασικό μου αίσθημα δεν έχει αλλάξει. Εύχομαι τα καλύτερα στην Ντόρτμουντ και δεν λέω αντίο αλλά ότι θα τα ξαναπούμε», ήταν το μήνυμα του Τέρζιτς.

Edin Terzic:

«Dear Borussians, even though it hurts me brutally right now, I would like to inform you that I will be leaving BVB today. It was a huge honour to lead this great club to a DFB Cup victory and, most recently, to a Champions League final.»#BVB pic.twitter.com/1tb3Tv3xyn

— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) June 13, 2024