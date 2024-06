«Κοντά σε Πάντερ η Μπαρτσελόνα» (pic)

Μετά την αποκάλυψη της «Marca» ότι η Μπαρτσελόνα έχει συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, οι «μπλαουγκράνα» μοιάζουν έτοιμοι να ενεργοποιήσουν ακόμη μία… βόμβα, αυτή τη φορά με τον Κέβιν Πάντερ.

Θυμίζουμε η Μπαρτσελόνα είχε φτάσει μια ανάσα από την απόκτησή του και πέρσι το καλοκαίρι, όμως τελευταία στιγμή, ο Πάντερ άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να παραμείνει στην Παρτίζαν μετά την εξαιρετική σεζόν που είχαν κάνει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τη φετινή σεζόν ο Πάντερ μέτρησε στη Euroleague 15 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1,1 κλέψιμο στα περίπου 29 λεπτά που έμενε στο παρκέ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην καριέρα του στην Ισπανία.

Kevin Punter is finalizing an agreement to join FC Barcelona, per sources.

