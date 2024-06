MyAvis.gr: Η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα της Avis αναβαθμίζεται

Η Avis, επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εξελίσσοντας συνεχώς τις online υπηρεσίες της, επανασχεδιάζει το MyAvis.gr με στόχο να προσφέρει μια αναβαθμισμένη 100% online εμπειρία leasing.

Με ηγετική παρουσία στον χώρο μίσθωσης αυτοκινήτων, η Avis προσαρμόζεται στις νέες τάσεις της αγοράς και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της, επενδύοντας στην καινοτομία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της.

Το ανανεωμένο MyAvis.gr εξασφαλίζει ακόμα ευκολότερη πλοήγηση και ασφαλείς διαδικασίες, τόσο για ιδιώτες, όσο και για επαγγελματίες. Το καινοτόμο Avis Easy Leasing είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ενός leasing συμβολαίου εξ ολοκλήρου online, χωρίς την ανάγκη επικοινωνίας με σύμβουλο πωλήσεων σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Το Avis Easy Leasing αποτελεί ορόσημο στον χώρο της μίσθωσης αυτοκινήτου παγκοσμίως. Με 100% online διαδικασία, το leasing απλοποιείται και ολοκληρώνεται σε μόλις τέσσερα βήματα: 1. Επιλογή αυτοκινήτου 2. Δημιουργία λογαριασμού 3. Υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών 4. Υπογραφή και πληρωμή.

Εμπλουτίζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες της και την εμπειρία χρήστη, η Avis είναι η πρώτη εταιρεία leasing που παρέχει απευθείας διασύνδεση με το «Συστηθείτε» (eGov KYC – Know Your Customer). Η εφαρμογή του eGov-KYC επιτρέπει στον πελάτη να υποβάλει άμεσα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εύκολα και 100% online σε πραγματικό χρόνο.

Το ανανεωμένο MyAvis.gr επιβεβαιώνει έμπρακτα το όραμα της Avis να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της σε κάθε διαδρομή της ζωής τους, καλύπτοντας εύκολα κάθε ανάγκη μετακίνησής τους.

Avis. Together all the Way.