O Joe Jonas απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο

Στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο για το Joe Jonas. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Jonas Brothers αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα, αρχικά για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Coldplay και κατόπιν για να απολαύσει χαλαρές στιγμές στα ελληνικά νησιά.

Ο Joe Jonas πήρε το πλοίο της γραμμής και ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων. Ο 36χρονος καλλιτέχνης απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό του στα γραφικά δρομάκια της Χώρας.

Ο γοητευτικός Joe, ο οποίος χώρισε πρόσφατα από την Αμερικανίδα ηθοποιό Stormi Bree φαινόταν πολύ χαλαρός και μιλούσε με δύο φίλους του.

Ενώ πριν λίγες μέρες ο καλλιτέχνης εθεάθη σε ελληνική παραλία με την ηθοποιό Laila Abdallah, με τον φωτογραφικό φακό να τους “συλλαμβάνει” σε τρυφερές αγκαλιές.

Ο Joe Jonas φορούσε πράσινο μαγιό και ασορτί καπέλο, ενώ είχε στο πλευρό του τη μελαχρινή ηθοποιό. Η Abdallah, 28 ετών, κράτησε χαμηλό προφίλ με μαύρα γυαλιά ηλίου και λευκό καπέλο, ενώ φορούσε ένα μπλε φλοράλ ολόσωμο μαγιό.

