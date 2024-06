Πολλοί λάτρεις του Διαστήματος νόμισαν ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει όταν η NASA μετέδωσε κατά λάθος άσκηση ετοιμότητας για περιστατικό αποσυμπίεσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας όταν το κανάλι του ISS στο YouTube μετέδωσε συνομιλίες που έδειχναν ότι ο κυβερνήτης του σταθμού υπέστη νόσο των δυτών λόγω ξαφνικής αποσυμπίεσης, κάτι που θα μπορούσε για παράδειγμα να συμβεί σε περίπτωση πλήγματος από μικρομετεωρίτες.

Μια γυναικεία φωνή ακούστηκε να λέει στο πλήρωμα να «φορέσει στον κυβερνήτη την στολή του», να ελέγξει τον σφυγμό του και να του προσφέρει οξυγόνο, αν και η πιθανότητα επιβίωσης ήταν «ισχνή».

Τα ηχητικά αποσπάσματα αναρτήθηκαν από χρήστες στα social media. Η NASA δεν επιβεβαίωσε τη γνησιότητά τους, παραδέχτηκε όμως τη γκάφα με ανάρτησή της στoν λογαριασμό του ISS στο Χ.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…

