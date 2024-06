Ηλεκτρονικές πληρωμές: Μία πράσινη εναλλακτική για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τον καθηγητή Patrice Geoffron του Πανεπιστημίου Paris Dauphine-PSL και ανατέθηκε από την Worldline, τον παγκόσμιο ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών, υπογραμμίζει τα περιβαλλοντικά οφέλη της μετάβασης από τα μετρητά στις ψηφιακές μεθόδους πληρωμών.

Η ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία διεξήχθη στο Βέλγιο, καταδεικνύει ότι οι ψηφιακές πληρωμές στα καταστήματα παράγουν σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές ισοδύναμου CO 2 (CO 2 e) σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συναλλαγές με μετρητά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μια συναλλαγή μετρητών εντός καταστήματος εκπέμπει 14% περισσότερο CO 2 e από μια ψηφιακή πληρωμή εντός καταστήματος, παράγοντας 2,8g CO 2 e ανά συναλλαγή έναντι 2,45g για τις ψηφιακές πληρωμές.

Αν ληφθεί υπόψη δε, ολόκληρος ο κύκλος ζωής, οι εκπομπές από τις συναλλαγές με μετρητά εκτοξεύονται στα 36,8g CO 2 e – 15 φορές υψηλότερες από τις ψηφιακές πληρωμές.

Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο των πληρωμών να απαλλαγεί περαιτέρω από τον άνθρακα, ευθυγραμμιζόμενος με την Eυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Fit for 55, η οποία στοχεύει στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής Geoffron υπογραμμίζει τα εργαλεία που διαθέτει ο κλάδος των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού σχεδιασμού, της ενεργειακής απόδοσης, της αποκλιμακούμενης προμήθειας ενέργειας και των μηχανισμών κυκλικής οικονομίας.

Στη χώρα μας, η Cardlink, μέλος της Worldline, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του μετασχηματισμού, συμβάλλοντας στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και στη βελτιστοποίηση των ψηφιακών πληρωμών στα καταστήματα. Μέσα από λύσεις που καταργούν την έκδοση χάρτινων αποδείξεων και προάγουν την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων πληρωμών, η εταιρεία συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO 2 e από τις ψηφιακές πληρωμές. Σύμφωνα με την έρευνα, αντίστοιχες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών κατά 70% (μόλις 0,74g ανά συναλλαγή) – λιγότερο από το ένα τρίτο των εκπομπών από τις συναλλαγές με μετρητά. Η έκθεση εκτιμά επίσης τις εκπομπές CO 2 e των ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμών σε 3g και προτείνει μέτρα για τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος έως και 93%, κυρίως μέσω της χρήσης των smartphones.

Ο περιορισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου είναι ναι μεν εφικτός, απαιτεί όμως συνεργασία. Ο Sébastien Mandron, CSR Officer της Worldline σημειώνει ότι «Η συνεχής υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών συμβάλλει ήδη θετικά στις φιλοδοξίες της Ευρώπης για μείωση του CO 2 . Πέραν αυτού, η μελέτη μας που βασίζεται σε βελγικά εθνικά δεδομένα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά ακόμα εργαλεία για την περαιτέρω βελτιστοποίηση του αποτυπώματος CO 2 των ψηφιακών πληρωμών. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτά τα εργαλεία, πρέπει να εργαστούμε συλλογικά ως οικοσύστημα, με τη των συμμετοχή φορέων του κλάδου, των τραπεζών, των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των πολιτών.»

Καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζοντας τη δική της βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς με την παγκόσμια τεχνογνωσία της Worldline, η Cardlink προωθεί τη στροφή προς πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις πληρωμών, αποδεικνύοντας ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Αυτός ο μετασχηματισμός άλλωστε όχι μόνο ευθυγραμμίζει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με τις επιταγές της βιωσιμότητας, αλλά δημιουργεί επίσης ένα προηγούμενο για να ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.