Η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την απόπειρα εμπρησμού λεωφορείων της Πράγας την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε το Σάββατο έναν 26χρονο άνδρα και του απήγγειλε κατηγορίες για τρομοκρατία.

«Υπάρχουν υποψίες ότι η επίθεση οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε πιθανότατα από τη Ρωσία», δήλωσε ο Φιάλα σε συνέντευξη Τύπου.

«Αποτελεί μέρος ενός υβριδικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον μας από τη Ρωσία, εναντίον του οποίου πρέπει να αμυνθούμε και τον οποίο πρέπει να σταματήσουμε. Η Ρωσία προσπαθεί επανειλημμένα να σπείρει αναταραχή, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος μας», τόνισε ο ίδιος.

Η ρωσική πρεσβεία στην Πράγα δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο.

Η σχετική ανάρτηση του Φιάλα:

Czech Prime Minister Petr Fiala accused Russia of being behind a failed arson attack last week on buses at a depot in the capital Prague https://t.co/2LO6dRXyRq pic.twitter.com/E300y4l79h

— Anadolu English (@anadoluagency) June 11, 2024