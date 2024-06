Στεναχωρημένη και ταραγμένη η πρωθυπουργός της Δανίας μετά την επίθεση που δέχτηκε - Οι πρώτες της δηλώσεις

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, δήλωσε σήμερα ότι αν και «ταράχθηκε» από την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής από έναν άνδρα στην Κοπεγχάγη, είναι καλά.

«Είμαι στεναχωρημένη και ταραγμένη από το χθεσινό περιστατικό αλλά είμαι καλά», ανέφερε η Φρεντέρικσεν, προσθέτοντας ότι έχει ανάγκη από «ηρεμία και ησυχία».

Η 46χρονη Φρεντέρικσεν έγινε πρωθυπουργός το 2019 και διατήρησε τη θέση της μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές του 2022.

Η επίθεση που δέχθηκε από έναν 39χρονο άνδρα σημειώθηκε δύο ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Φρεντέρικσεν αναμένεται να διατηρήσει τις τρεις έδρες του.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο 39χρονος φερόμενος ως δράστης της επίθεσης πιθανόν ενήργησε χωρίς πολιτικό κίνητρο και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για 12 ημέρες.

«Η υπόθεση εργασίας μας, αυτή τη στιγμή, είναι ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με πολιτικά κίνητρα», ανέφερε η αστυνομία, αφότου ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του έως την 20ή Ιουνίου.

Ο ύποπτος μουρμούριζε και έμοιαζε χαμένος τη στιγμή της σύλληψής του, ανέφερε η κατηγορούσα αρχή κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όπως μετέδωσαν δανέζικα ΜΜΕ.

Έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με μια ιατρική έκθεση, την οποία επικαλέστηκε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έριξε μια γροθιά στο δεξί χέρι της πρωθυπουργού.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στη δανέζικη εφημερίδα ΒΤ ότι είδαν τη Μέττε Φρεντέρικσεν να φθάνει στην πλατεία, ενώ εκείνες κάθονταν κοντά σε ένα σιντριβάνι λίγο πριν τις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας).

«Ένας άνδρας ήρθε από την αντίθετη κατεύθυνση και την έσπρωξε δυνατά στον ώμο, γεγονός που την έκανε να χάσει την ισορροπία της», χωρίς, όμως, να πέσει, σύμφωνα με τις μάρτυρες. Αν και επρόκειτο για ένα «δυνατό σπρώξιμο», η Φρεντέρικσεν δεν έπεσε στο έδαφος, διευκρίνισαν.

Περιέγραψαν τον φερόμενο ως δράστη ως έναν ψηλό και αδύνατο άνδρα και πρόσθεσαν πως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, όμως δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί προτού τον ακινητοποιήσουν άνδρες με κοστούμια.

DENMARK

Breaking: Danish PM Attacked In Central Copenhagen, Man Arrested |

Denmark’s Prime Minister, Mette Frederiksen, was assaulted by a man in central Copenhagen.

She appeared unharmed but was visibly shaken. The incident occurred just days before the EU election.

The… pic.twitter.com/lYgJpmtFQW

— Abhay( मोदी परिवार ) (@AstuteGaba) June 8, 2024