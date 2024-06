Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε το θρίλερ με την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη.

Η οικογένειά του, σύζυγος και παιδιά, αν και θρηνούν για την τραγική κατάληξη, εκφράζουν πάντως την ευγνωμοσύνη τους για τους ανθρώπους που εργάστηκαν αδιάκοπα για τον εντοπισμό του, καθώς και για την αντιμετώπιση που είχαν από τον Τύπο, με σεβασμό προς το πρόσωπο του 67χρονου παρουσιαστή αλλά και των ιδίων.

Σπαρακτικές είναι οι δηλώσεις της συζύγου του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, που εντοπίστηκε νεκρός σήμερα στη Σύμη, η οποία τον αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια αγάπης.

Η Κλερ Μπέιλι είπε τον αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της λίγες ώρες μετά την εύρεση της σορού σε βραχώδη περιοχή της Αγίας Μαρίνας του νησιού, αναφερόμενη στην υπέροχη ζωή που έζησε στο πλευρό του.

«Δεν ξέρω ακριβώς από πού να αρχίσω. Είμαι συγκλονισμένη που έχασα τον Μάικλ, τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και εξαιρετικό σύζυγό μου. Είχαμε μια απίστευτα τυχερή ζωή μαζί. Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι μαζί», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Κλερ Μπέιλι.

«Είμαι απίστευτα περήφανη για τα παιδιά μας, το σθένος και την υποστήριξή τους τις τελευταίες ημέρες. Η οικογένειά μου και εγώ παρηγορηθήκαμε πάρα πολύ από την έκρηξη αγάπης από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι ο Μάικλ σήμαινε πάρα πολλά για πολλούς από εσάς».

«Μας παρηγορεί το γεγονός ότι παραλίγο να τα καταφέρει. Έκανε μια απίστευτη ανάβαση, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε εκεί όπου δεν μπορούσε να τον δει εύκολα η ομάδα έρευνας. Ο Μάικλ ήταν ένας περιπετειώδης άνθρωπος, είναι μέρος αυτού που τον έκανε τόσο ξεχωριστό».

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες στους εξαιρετικούς ανθρώπους στη Σύμη που εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν στην ανεύρεσή του. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο νησί, που δεν είχαν καν ακούσει για τον Μάικλ, εργάζονταν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να τους ζητηθεί. Είμαστε επίσης πολύ ευγνώμονες στον Τύπο που μας αντιμετώπισε με μεγάλο σεβασμό».

«Αισθάνομαι τόσο τυχερή που έχω τα παιδιά μας και τους καταπληκτικούς μου φίλους. Πάνω απ’ όλα, νιώθω τόσο τυχερή που είχα αυτή τη ζωή με τον Μάικλ. Σας ευχαριστώ όλους».

Στο νοσοκομείο της Ρόδου πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο η νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ που βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στη Σύμη όπου τον αναζητούσαν από την περασμένη Πέμπτη.

Ήδη στο νησί της Σύμης μετέβη ιατροδικαστής και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να διαπιστώσει τα αιτία θανάτου μακροσκοπικά, ούτε αν ο Μόσλεϊ έπεσε από τα βράχια, καθώς το πτώμα είναι σε προχωρημένη σήψη.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη θάλασσα, στην παραλία Αγίας Μαρίνας. Δίπλα του βρέθηκε η ομπρέλα που κρατούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ στο χέρι του φορούσε ένα ψηφιακό ρολόι. Επιπλέον, ο Μόσλεϊ ήταν σε ύπτια στάση, με το αριστερό χέρι στο στήθος.

Τα τέσσερα παιδιά του διάσημου παρουσιαστή του BBC, Άλεξ, Τζακ, Νταν και Κέιτ έφτασαν το Σάββατο (08/06) στη Σύμη προκειμένου να συμβάλουν και εκείνα στις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα τους, μαζί με τη μητέρα τους.

«Ρίχτηκαν» στις έρευνες για τον εντοπισμό του 67χρονου πατέρα τους, διασχίζοντας το μονοπάτι που εικαζόταν ότι ακολούθησε κι εκείνος. Πράγματι, βρίσκονταν στον σωστό δρόμο καθώς έφτασαν σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, χωρίς να το γνωρίσουν, καθώς δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Ο περίπατος από την παραλία του Αγίου Νικολάου από όπου αναχώρησε ο 67χρονος μέχρι το σημείο όπου έγινε σήμερα η τραγική ανακάλυψη απέχει περίπου τρία μίλια και θα διαρκούσε λίγο περισσότερο από μία ώρα, γράφει η Daily Mail. Φαίνεται ότι ο 67χρονος είχε περπατήσει περιμετρικά του beach bar στην Αγία Μαρίνα και κατευθυνόταν προς τη θάλασσα.

Ο Μόσλεϊ εθεάθη για τελευταία φορά την Τετάρτη (05/06) στις 1.30 μ.μ. με κατεύθυνση προς το Πέδι και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τον «έπιασε» να περπατά μέσα από το χωριό.

Η τελευταία του εμφάνιση έγινε σε ένα σπίτι στην άκρη του κόλπου στο Πέδι σε κάμερα που τον έδειξε να ανεβαίνει έναν λόφο προς την Αγία Μαρίνα.

Η θερμοκρασία εκείνη την ώρα ήταν περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου και παρόλο που είχε μαζί του ένα μπουκάλι νερό η ζέστη θα το έκανε απίστευτα δύσκολο.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024