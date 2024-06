Ανατροπή στη δίκη Τραμπ: Διέρρευσε η ετυμηγορία των ενόρκων πριν... ανακοινωθεί - Η «αμαρτωλή» ανάρτηση και οι αντιδράσεις

Μετά την ιστορική καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με τους ενόρκους που κατέληξαν στην ετυμηγορία. Ο λόγος είναι ότι ο προεδρεύων δικαστής απέστειλε μία επιστολή στις δύο πλευρές με την οποία ενημερώνει πως ήρθε στα χέρια του μία ανάρτηση που έγινε σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάποιος ισχυρίζεται ότι ένας ένορκος είχε διαρρεύσει την ετυμηγορία για τον πρώην πρόεδρο πριν την έκδοση της απόφασης.

Σύμφωνα με το newsweek, το οποίο επικαλείται την επιστολή του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Χουάν Μέρτσαν, η οποία εστάλη στον δικηγόρο του Τραμπ, Τοντ Μπλάνς και στον εισαγγελέα του Μανχάταν Τζόσουα Στίνγκλας, αναφέρει ότι βρέθηκε ένα σχόλιο στη σελίδα του Ενιαίου Δικαστικού Συστήματος της Νέας Υόρκης στο Facebook από έναν χρήστη με το όνομα «Μάικλ Άντερσον», ο οποίος έγραψε: «Ο ξάδελφός μου είναι ένορκος και λέει ότι ο Τραμπ καταδικάζεται. Σας ευχαριστώ παιδιά για όλη τη σκληρή δουλειά σας!!!!»

Το παραπάνω σχόλιο αποτελούσε απάντηση σε μια ανάρτηση του δικαστηρίου στις 29 Μαΐου, μια ημέρα πριν ο πρώην πρόεδρος καταδικαστεί για 34 κακουργήματα σε σχέση με τα χρήματα που καταβλήθηκαν στην ηθοποιό ταινιών για ενήλικες Στόρμι Ντάνιελς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016. Ο δικαστής έγραψε ότι από την Παρασκευή, το σχόλιο του Άντερσον «χαρακτηριζόταν ως μιας εβδομάδας παλιό».

Δεν είναι σαφές αν ο Άντερσον συνδέεται με έναν από τους 12 ενόρκους που βρίσκονταν στην υπόθεση του Τραμπ ή αν το σχόλιο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο πριν από την καταδίκη του πρώην προέδρου στις 30 Μαΐου. Αρκετοί υποστηρικτές του Τραμπ πρότειναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σχόλιο ήταν λόγος για κακοδικία.

«Το σχόλιο έγινε στις 29 Μαΐου 2024, ημέρες [sic] ΠΡΙΝ ανακοινωθεί η ένοχη ετυμηγορία του προέδρου Τραμπ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε τώρα να δικαιούται κακοδικία επειδή η ομάδα των ενόρκων ήταν μολυσμένη και εκτεθειμένη», έγραψε η συντηρητική ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ σε ανάρτησή της στο X, πρώην Twitter, μαζί με ένα στιγμιότυπο οθόνης της επιστολής του Μέρτσαν. «Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έλαβε δίκαιη δίκη»!

