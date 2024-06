H οργάνωση NOYB για την προστασία της ιδιωτικής ζωής καλεί τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αρχής δεδομένων, να σταματήσουν το σχέδιο της Meta Platforms να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με προσωπικά δεδομένα για τα οποία δεν έχει ζητήσει συγκατάθεση των χρηστών.

Η NOYB (None of Your Business) ζήτησε από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να δράσουν άμεσα, λέγοντας ότι πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική της Meta, οι οποίες τίθενται σε ισχύ στις 26 Ιουνίου, επιτρέπουν στην εταιρεία να χρησιμοποιήσει προσωπικές αναρτήσεις, προσωπικές εικόνες ή δεδομένα χρήσης στην εκπαίδευση μοντέλων AI.

Η οεγάνωση ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές 11 χωρών της ΕΕ (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία και Ισπανία) να ξεκινήσουν επείγουσα έρευνα.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Meta απέρριψε τους ισχυρισμούς της οργάνωσης και παρέπεμψε σε κείμενο που ανάρτησε στις 22 Μαΐου, στο οποίο ανέφερε ότι χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες που έχουν μοιραστεί οι χρήστες στις υπηρεσίες της.

Ωστόσο μήνυμα που στάλθηκε στους χρήστες του Facebook ανέφερε ότι η Meta μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες ανθρώπων που δεν έχουν λογαριασμούς στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εάν εμφανίζονται σε εικόνες ή αναφέρονται σε αναρτήσεις χρηστών της.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η προσέγγισή μας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ιδιωτικότητα και είναι σύμφωνη με τον τρόπο που άλλες εταιρείες τεχνολογίες αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις εμπειρίες ΑΙ στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Google και της OpenAI)» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Έννομο συμφέρον»

Παλαιότερα η NOYB είχε υποβάλλει καταγγελίες κατά της Meta και άλλων μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για παραβάσεις της νομοθεσίας GDPR, οι οποίες τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 4% του παγκόσμιου τζίρου των εταιρειών.

Η Meta είχε προηγουμένως επικαλεστεί «έννομο συμφέρον» στη χρήση προσωπικών δεδομένων στην ανάπτυξη εργαλείων ΑΙ.

Όμως ο ιδρυτής της NOYB Μαξ Σρεμς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει ήδη εκδώσει απόφαση για το θέμα από το 2021.

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι η Meta δεν έχει ‘έννομο συμφέρον’ να παρακάμπτει το δικαίωμα των χρηστών στην προστασία των δεδομένων τους όσον αφορά τις διαφημίσεις» είπε.

«Κι όμως η εταιρεία επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο επιχείρημα για την εκπαίδευση αδιευκρίνιστης ‘τεχνολογίας ΑΙ’. Φαίνεται ότι για ακόμα μια φορά η Meta αγνοεί επιδεικτικά τις κρίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου» πρόσθεσε.

Επισήμανε ακόμα ότι οι χρήστες που επιθυμούν να εξαιρεθούν από την επεξεργασία των δεδομένων τους πρέπει να ακολουθήσουν μια άκρως περίπλοκη διαδικασία.

«Η μετάθεση της ευθύνης στους χρήστες είναι εντελώς παράλογη. Ο νόμος απαιτεί από τη Meta να ζητά συγκατάθεση, όχι να προσφέρει μια κρυμμένη και παραπλανητική φόρμα εξαίρεσης» είπε ο Σρεμς.

«Αν η Meta θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σου πρέπει να ζητήσει την άδειά σου. Αντί για αυτό, αναγκάζουν τους χρήστες να παρακαλούν για να εξαιρεθούν».