Μπορεί μια αγελάδα του ενός τόνου να σώσει την βραζιλιάνικη βιομηχανία κρέατος και το περιβάλλον;

Η Βραζιλία έχει εκατοντάδες εκατομμύρια αγελάδες, αλλά μία συγκεκριμένα είναι εξαιρετική. Το ογκώδες, κατάλευκο σώμα της παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας, έναν κτηνίατρο και έναν ένοπλο φρουρό.

Με αξία 4 εκατομμύρια δολάρια, η Viatina-19 FIV Mara Movéis είναι η πιο ακριβή αγελάδα που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, σύμφωνα με τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες. Αυτό είναι τρεις φορές περισσότερο από την τιμή του τελευταίου κατόχου του ρεκόρ. Και ζυγίζοντας 1.100 κιλά είναι δύο φορές πιο βαριά από έναν μέσο ενήλικα της φυλής της.

Κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου που διασχίζει την καρδιά της Βραζιλίας, οι ιδιοκτήτες της Viatina-19 έχουν τοποθετήσει δύο διαφημιστικές πινακίδες που εξυμνούν το μεγαλείο της και καλούν τους κτηνοτρόφους, τους περίεργους ντόπιους και τα λεωφορεία με τους φοιτητές κτηνιατρικής να κάνουν προσκύνημα για να δουν την υπερ-αγελάδα.

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα συμφωνούν ότι οι άνθρωποι πρέπει να καταναλώνουν λιγότερο βόειο κρέας, τη μεγαλύτερη γεωργική πηγή αερίων του θερμοκηπίου και παράγοντα αποψίλωσης των δασών του Αμαζονίου. Όμως, ο κλάδος των βοοειδών αποτελεί σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης της Βραζιλίας και η κυβέρνηση προσπαθεί να κατακτήσει νέες εξαγωγικές αγορές.

Ο κορυφαίος εξαγωγέας βοείου κρέατος στον κόσμο θέλει όλοι, παντού, να τρώνε το βοδινό κρέας του. Πώς θα τα καταφέρει; Ας δούμε το ρεπορτάζ του Associated Press.

Η ενσάρκωση των φιλοδοξιών της Βραζιλίας για τα βοοειδή είναι η Viatina-19, προϊόν πολυετών προσπαθειών για την εκτροφή αγελάδων με περισσότερο κρέας. Οι νικητές των βραβείων της χώρας πωλούνται σε δημοπρασίες με υψηλό τίμημα, τόσο υψηλό που πλούσιοι κτηνοτρόφοι μοιράζονται την ιδιοκτησία.

Εξάγουν τα αυγά και το σπέρμα από τα ζώα-πρωταθλητές, δημιουργούν έμβρυα και τα εμφυτεύουν σε παρένθετες αγελάδες που ελπίζουν ότι θα παράγουν τα επόμενα υπέροχα δείγματα (σ.σ. Εκ του specimens δεν χρησιμοποιείται προσβλητικά).

«Δεν σφάζουμε ελίτ βοοειδή. Τα αναπαράγουμε. Και στο τέλος της διαδρομής, πρόκειται να θρέψουν ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ένας από τους ιδιοκτήτες της, ο Ney Pereira, αφού έφτασε με ελικόπτερο στο αγρόκτημά του στην πολιτεία Minas Gerais. «Νομίζω ότι η Viatina θα το προσφέρει αυτό».

Η εντυπωσιακή τιμή της αγελάδας οφείλεται στο πόσο γρήγορα απέκτησε τεράστιες ποσότητες μυών, στη γονιμότητά της και κυρίως στο πόσο συχνά μεταβίβασε αυτά τα χαρακτηριστικά στους απογόνους της, δήλωσε η Lorrany Martins, κτηνίατρος, κόρη και δεξί χέρι του Pereira.

Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν επίσης τη στάση του σώματος, τη στερεότητα των οπλών, τη δόκιμη συμπεριφορά, τη μητρική ικανότητα και την ομορφιά. Όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τη γενετική των ζώων τους πληρώνουν περίπου 250.000 δολάρια για την ευκαιρία να συλλέξουν τα ωάρια της Viatina-19. «Είναι ό,τι πιο κοντινό στην τελειότητα έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Martins. «Είναι μια ολοκληρωμένη αγελάδα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν όλοι οι ιδιοκτήτες».

