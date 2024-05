Πιρς Μπρόσναν: Αγνώριστος στα γυρίσματα της νέας ταινίας του

Τα γυρίσματα για την επερχόμενη βιογραφική ταινία με τίτλο «Giant», για τον θρύλο της πυγμαχίας, Νασίμ Χάμεντ, έχουν ξεκινήσει ήδη.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του φιλμ βρίσκεται και ο Πιρς Μπρόσναν, που υποδύεται τον Μπρένταν Ίνγκλ, δηλαδή τον Ιρλανδό προπονητή που βοήθησε τον Χάμεντ να κατακτήσει την κορυφή. O Μπρένταν Ίνγκλ πέθανε το 2018, σε ηλικία 77 ετών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εκτός από τον Χαμέντ, προπόνησε άλλους τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές: τους Τζόνι Νέλσον, Τζούνιορ Γουίτερ και Κελ Μπρουκ.

Οι πρώτες φωτογραφίες του Μπρόσναν έχουν κυκλοφορήσει ήδη και η μεταμόρφωσή του είναι τόσο εντυπωσιακή, που είναι κυριολεκτικά αγνώριστος.

