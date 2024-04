Την πρώτη τους επικοινωνία θα έχουν σήμερα Μπάιντεν και Νετανιάχου μετά από καιρό με το αιματοκύλισμα στη Γάζα να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το NBC News οι ΗΠΑ απέρριψαν το σχέδιο εκκένωσης της Ράφα που τους παρουσίασε το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το «μη ρεαλιστικό».

Έκθεση της HRW περιγράφει το ισραηλινό χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 106 αμάχους τον Οκτώβριο στη Γάζα ως έγκλημα πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εφέδρους για να ενισχύσει τα συστήματα αεράμυνάς του, δύο ημέρες μετά την επίθεση σε ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρά αρμάτων μάχης και κάλεσαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, σκοτώνοντας πολυάριθμους Παλαιστίνιους μαχητές στην κεντρική και νότια Γάζα, αναφέρει ο στρατός στην τελευταία του ενημέρωση.

Στη νότια Γάζα, τα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν μαχητές και κατέστρεψαν υποδομές στις συνοικίες al-Amal και Abasan al-Jadida στην πόλη Khan Younis.

Το τελευταίο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ σκότωσε επίσης περισσότερους Παλαιστίνιους αμάχους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και άλλους πέντε στη νότια πόλη Ράφα.

Το Al Jazeera Arabic κοινοποίησε δύο βίντεο -που έχουν πιστοποιηθεί από τη μονάδα επαλήθευσης Sanad- που δείχνουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) να πυροδοτούνται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν στρατιωτικές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, συνοδευόμενες από στρατιωτικές μπουλντόζες, πραγματοποίησαν επιδρομές και κατέστρεψαν μη στρατιωτικές υποδομές στις πόλεις Qabatiya και Silat al-Dhahr, νότια της Τζενίν, καθώς και στην πόλη Τζενίν και στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Το βίντεο που μοιράστηκε το AJA φέρεται να δείχνει εκρήξεις αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών στην πόλη Qabatiya και στην πόλη Jenin.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η δολοφονία του Καναδού εργαζόμενου σε ανθρωπιστική οργάνωση Τζέικομπ Φλίκινγκερ από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα είναι «απολύτως απαράδεκτη».

Ο Τριντό δήλωσε ότι ο Καναδός -ένα από τα επτά μέλη του προσωπικού της ομάδας βοήθειας World Central Kitchen που σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή- πέθανε «ενώ παρέδιδε τρόφιμα σε πολίτες που είχαν ανάγκη».

«Την ώρα που η ανθρωπιστική βοήθεια είναι τόσο επειγόντως απαραίτητη στη Γάζα, το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να εγγυηθεί την ασφάλεια των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», ανέφερε ο Τριντό σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο κόσμος – και οι αγαπημένοι του [Φλίκινγκερ] – αξίζουν μια εξήγηση για το πώς συνέβη αυτό», πρόσθεσε.

My thoughts are with the family of Jacob Flickinger, a Canadian citizen who was among those killed in an Israeli airstrike on an aid vehicle. Killed while delivering food to civilians in need, his death is absolutely unacceptable.

At a time when humanitarian aid is so urgently…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 4, 2024