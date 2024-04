Γκουαρντιόλα: «Είμαι ο πιο διάσημος στη Σίτι» (vid)

Ο έντονος διάλογος που είχε ο Πεπ Γκουαρντιόλα με τον Τζακ Γκρίλις στο παιχνίδι με την Άρσεναλ φαίνεται πως έχει δημιουργήσει θέμα στα δημοσιογραφικά «πηγαδάκια».

Στ0 περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του κρίσιμου παιχνιδιού για την Μάντσεστερ Σίτι με αντίπαλο την Άστον Βίλα, ο Καταλανός προπονητής έδωσε τις δικές του, ιδιαίτερα «αιχμηρές» απαντήσεις.

«Το κάνω για τις κάμερες, για τον εγωισμό μου. Είμαι το πιο διάσημο άτομο στην ομάδα, αν είμαι μπροστά στην κάμερα μπορώ να κοιμηθώ γιατί έχω απίστευτη ικανοποίηση», είπε ειρωνικά ο Πεπ. «Πάντα προσπαθώ να επικρίνω τους παίκτες και να τους κάνω να αισθάνονται πόσο κακοί είναι. Όταν ο Έρλινγκ σκοράρει τρία γκολ, οι έπαινοι πρέπει να είναι για μένα, όχι για εκείνον. Οι έπαινοι είναι πάντα για μένα, όχι για τους παίκτες».

🗣️ «I do it for the cameras. For my ego.” 😂

Pep Guardiola explains why he speaks with his players on the pitch after matches in front of the cameras and fans 👀😅 pic.twitter.com/hpm1zqVmVq

— SPORTbible (@sportbible) April 2, 2024