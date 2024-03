Γκρίνια για το βαρύ πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι από τον Γκουαρντιόλα (vid)

Με την FA και την Premier League για το βαρύ πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι τα έβαλε ο Πεπ Γκουαρντιόλα!

Ο λόγος ότι η Ρεάλ, την οποία αντιμετωπίζει στα προημιτελικά του Champions League, θα έχει μέρες ξεκούρασης ενώ η δική του ομάδα θα παίζει ασταμάτητα το επόμενο διάστημα και μάλιστα πολύ σημαντικά ματς.

«Η Ρεάλ έχει εννέα ημέρες για να προετοιμαστεί για το παιχνίδι μας. Εννέα ημέρες! Παίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά όχι ξανά μέχρι τον αγώνα μας – ενώ σκέφτομαι, «Ω, δώσε μου μια μέρα ακόμα!». Με μια ακόμη μέρα η διαφορά είναι μεγάλη – αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Γι’ αυτό, όταν με ρωτάτε για αλλαγές στο καλεντάρι, λέω τη γνώμη μου – αλλά ξεχάστε το. Υπερασπίζομαι το σύλλογό μου και πολύ δύσκολο να παίζεις κάθε τρεις μέρες, τρεις μέρες, τρεις μέρες – και οι άλλοι σύλλογοι δεν έχουν αυτή την κατάσταση.

Στη Γαλλία, η Παρί δεν παίζει μεταξύ των προημιτελικών της. Στην Πορτογαλία, παίζουν πριν από το Champions League. Η FA και η Premier League έχουν τις δικές τους δουλειές και τις δικές τους αποφάσεις. Αλλά θα ήθελα να μάθω την απάντηση για το γιατί παίζουμε στο Κύπελλο Αγγλίας όλη την ώρα το Σάββατο και όχι την Κυριακή. Μια μέρα έχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το στάδιο με τραυματισμένους παίκτες και τη συσσώρευση αγώνων.

Η UEFA έχει τη δική της επιχείρηση, η FIFA έχει τη δική της επιχείρηση – και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν τη δική τους επιχείρηση. Νομίζετε ότι σκέφτονται, «Ω, τι γίνεται με τη Σίτι;» Το καλεντάρι ήταν πάντα έτσι μαζί μας. Πάντα υπήρχαν λιγότερες μέρες για να ανακάμψουμε».

🔵 Guardiola: «We play Aston Villa at 20:15, then 12:30 vs Crystal Palace Saturday, 12:30! After we go to Madrid on Tuesday».

«Madrid have nine days to prepare, nine days!».

«I’d like to think: oh give me one more day, because the difference is a lot. No chance…». pic.twitter.com/J6WEjk7LSB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2024