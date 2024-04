Γκουαρντιόλα: «Είμαστε τρίτο φαβορί για τον τίτλο της Premier League»

O Πεπ Γκουαρντιόλα παραδέχθηκε πως μετά την εντός έδρας λευκή ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με αντίπαλο την Άρσεναλ με 0-0 είναι πλέον τρίτο φαβορί για τον τίτλο, πίσω από τους «κανονιέρηδες» και την Λίβερπουλ.

Οι «πολίτες» έχουν πλέον 64 βαθμούς, έναν λιγότερο από τους κανονιέρηδες και τρεις λιγότερους από την Λίβερπουλ, γεγονός που έκανε τον Πεπ Γκουαντιόλα να ισχυριστεί στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε πως δεν είναι πλέον η ομάδα του εκείνη που έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

«Η Άρσεναλ είναι το δεύτερο φαβορί για τον τίτλο, εμείς είμαστε το τρίτο. Όποιος είναι στην κορυφή, είναι το πρώτο φαβορί. Ήταν στα χέρια μας ο τίτλος, τώρα δεν είναι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Καταλανός, ο οποίος εξέφρασε ωστόσο την άποψη πως από τους τρεις διεκδικητές του στέμματος της Premier League, η δική του παίζει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο.

«Liverpool are favourites» 🗣️

Manchester City boss Pep Guardiola admits leaders Liverpool are now favourites to lift the Premier League title after going two points clear with nine games to go. pic.twitter.com/vRPraOQxuC

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 1, 2024