Γκουαρντιόλα: «Ίσως έπρεπε να σκοτώσουμε κάποιον…»

Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ έμειναν στο 0-0, στο ντέρμπι της 29ης αγωνιστικής της Premier League, με μοναδική κερδισμένη την… Λίβερπουλ.

Οι «Reds» είναι μόνοι πρώτοι με 67 βαθμούς, στο +2 από την Άρσεναλ και στο +3 από την Σίτι.

Στη συνέντευξη Τύπου του ντέρμπι του Etihad και με τη Λίβερπουλ πλέον να έχει βρεθεί μόνη στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ μετά το «στείρο» παιχνίδι των τρεμπλούχων με τους Λονδρέζους, ο Πεπ ρωτήθηκε για το low block των μετόπισθεν της Άρσεναλ και απάντησε:

«Ίσως μόνο αν σκοτώναμε κάποιος θα περνούσαμε την μπάλα…».

