Ρόι Κιν για Άρσεναλ: «Τι έκαναν για να κερδίσουν;»

Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ «κόλλησαν» στο 0-0, στο ντέρμπι της 29ης αγωνιστικής της Premier League, παρά την επιμονή της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα μέχρι το τέλος του αγώνα, που ανάγκασε σε παθητικό ρόλο αυτή του… μαθητή του Μικέλ Αρτέτα.

Πανηγυρίζει η Λίβερπουλ που είναι μόνη πρώτη με 67 βαθμούς, στο +2 από την Άρσεναλ και στο +3 από την Σίτι.

Ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, θεωρεί πως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και δεν έκανε όσα θα έπρεπε να κάνει, προκειμένου να επικρατήσει.

Περίμενε περισσότερα επιθετικά από την Άρσεναλ, δεν τα είδε και για τον λόγο αυτόν, ήταν δυσαρεστημένος από την εικόνα των φιλοξενούμενων.

«They didn’t do enough to win the game» ❌

Theo Walcott and Roy Keane on Arsenal’s performance 👇 pic.twitter.com/HLtHC0Sxsn

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 31, 2024