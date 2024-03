Δεν σταματά με τις γυμνές φωτογραφίες η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Μια ακόμα φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται αποκαλυπτικές φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η λαμπερή τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και ανεβάζει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Η προσωπική της ζωή απασχολεί εδώ και χρόνια τα φώτα της δημοσιότητας, με τη λαμπερή τραγουδίστρια να τροφοδοτεί με πικάντικες αποκαλύψεις το κοινό της.

Οι αποκαλυπτικές πόζες της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η τραγουδίστρια πρόσφατα έκανε διακοπές και έχει μοιραστεί με τους ακολούθους της, αρκετές φωτογραφίες αλλά και βίντεο από αυτές.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αγαπά τη θάλασσα και στις διακοπές της πέρασε πολύ χρόνο εκεί.

Ήταν πριν από λίγες ώρες που έκανε ένα νέο post στο Instagram. Σε αυτό ανήρτησε στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ενώ δημοσίευσε και κάποιες αποκαλυπτικές φωτογραφίες της.

Σε μία από αυτές η τραγουδίστρια ποζάρει γυμνή στην θάλασσα και έχει κρύψει τα απόκρυφα σημεία του σώματός της με emojis λουλουδιών.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε υπεραμυνθεί του γεγονότος ότι φωτογραφίζεται γυμνή στην εκρηκτική αυτοβιογραφία της The Woman In Me.

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζω τον εαυτό μου γυμνό ή με νέα φορέματα» σημειώνει η τραγουδίστρια στην αυτοβιογραφία της.

«Νομίζω όμως ότι αν είχαν φωτογραφηθεί από άλλους ανθρώπους χιλιάδες φορές, αν είχαν ποζάρει για την έγκριση άλλων ανθρώπων, θα καταλάβαιναν ότι παίρνω μεγάλη χαρά από το να ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι βγάζοντας τη δική μου φωτογραφία, κάνοντας ότι θέλω με αυτό» επισήμανε στην αυτοβιογραφία της The Woman in Me.