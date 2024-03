Ξανά γυμνή η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η πριγκίπισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε ξανά ολόγυμνη στον φακό και ανέβασε τις προκλητικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πόζαρε εντελώς γυμνή σε μια ιδιωτική παραλία και κάλυψε τα επίμαχα σημεία με emojis κόκκινου κραγιόν.

Σε αντίθεση με προηγούμενα στιγμιότυπα, η 42χρονη τραγουδίστρια κάλυψε μετά βίας τα επίμαχα σημεία.

Οι φωτογραφίες φαίνεται να τραβήχτηκαν από έναν μυστηριώδη άντρα σύμφωνα με τη σκιά που φάνηκε σε προηγούμενες αναρτήσεις της.

Ήταν την ίδια μέρα που μοιράστηκε και ένα βίντεο να κοιτάζει πίσω και να γυρίζει τα μαλλιά της «για να δείτε ότι οι φωτογραφίες είναι αληθινές».

Στις φωτογραφίες επέλεξε να έχει αφημένα τα μακριά ξανθά μαλλιά της και να εμφανιστεί χωρίς μακιγιάζ για να δείξει τη φυσική της ομορφιά.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εκτιμά την ειλικρίνεια

Οι φωτογραφίες φαίνεται να είναι παλιές, καθώς είχε δημοσιεύσει πανομοιότυπα στιγμιότυπα από την απόδρασή της στη γαλλική Πολυνησία τον Οκτώβριο του 2023.

Ήταν τον ίδιο μήνα που κυκλοφόρησε και τα απομνημονεύματά της The Woman in Me.

Σε μια μακροσκελή της ανάρτηση, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε για το πόσο σημαντική είναι για την ίδια η ειλικρίνεια.

«Να είσαι με ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς ποια είναι η αλήθεια σου» σημείωσε χαρακτηριστικά η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η ανάρτηση έρχεται αφού ο πρώην σύζυγός της Sam Asghari χαρακτήρισε τον γάμο τους καταπληκτικό, επισημαίνοντας πως δεν θα μιλουσε ποτέ άσχημα για εκείνη.