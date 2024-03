Την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει πωλητήριο σε παλαιότερους τύπους αεροσκαφών ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, σε τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία έγινε εκτενής αναφορά και στα ελληνοτουρκικά.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μίλησε για το πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F- 16 Block-52 και έκανε γνωστό ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται να αποκτήσει την «έκδοση 4» των F-35.

«Ως προς την ρητορική της Τουρκίας, υπάρχει μια σκλήρυνση, δεν υπάρχει μια υποχώρηση» σημείωσε ο κ. Δένδιας

Παράλληλα μίλησε για καθυστερήσεις σε ότι αφορά την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper. «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις, θα καλύψουμε τον χρόνο. Πρέπει μέχρι το πολύ το 2027 να έχουμε φτιάξει έναν ικανό στόλο από αεροσκάφη F- 16 Viper. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ πιο βαθιά πράγματα, καταρχάς πρέπει να ομογενοποιήσουμε τους τύπους των αεροσκαφών μας, έχουμε «ένα κάρο» τύπους αεροπλάνων, έχουμε F-4, έχουμε Mirage 2000-5, έχουμε F-16 Block 30, έχουμε F-16 Block 50, έχουμε F16 Block 52, έχουμε F- 16 Viper, έχουμε Rafale. Δε γίνεται έτσι», είπε ο κ. Δένδιας σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Σε ποια μαχητικά μπαίνει πωλητήριο

Απαντώντας σε ερώτηση αν πρέπει να αποσυρθούν κάποιοι τύποι απάντησε: «Ή να πωληθούν. Τα F-4 πρέπει να αποσυρθούν, και αν μπορέσουν να πωληθούν. Το Mirage 2000-5 είναι ένα εξαιρετικά ικανό αεροπλάνο, πρέπει να πωληθεί. Τα F-16 Block 30 πρέπει να πωληθούν. Για όλα τα υπόλοιπα αεροπλάνα, πρέπει να τα φτάσουμε τα F-16 σε επίπεδο Viper, πρέπει να ενισχύσουμε τον στόλο των Rafale, έχουμε 24 θα ήταν καλό να τα φτάσουμε σε 30 και βεβαίως να πάρουμε F-35, αλλά ποια F-35; Τα F-35 τέταρτης γενιάς».

Σχολιάζοντας το πιθανό χρονοδιάγραμμα πώλησης σημείωσε ότι «το μέχρι πότε εξαρτάται από την εύρεση αγοραστή. Αλλά υπάρχουν F-16, τα παλιά F-16 Block 30, τα οποία είναι εξαιρετικά καλά αεροπλάνα, τα Mirage 2000-5 επίσης εξαιρετικά καλά αεροπλάνα, όσο διατηρούν μια σημαντική αξία πρέπει να πωληθούν. Δε λέω ότι θα βρούμε τα χρήματα που κόστιζαν αυτά τα αεροπλάνα, έχει υποβαθμιστεί η αξία τους, αλλά παραμένουν ικανά αεροπλάνα και πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να τα πουλήσουμε.

Επίσης, θα κάνουμε μια αναζήτηση για τα F-4, αλλά είναι δύσκολο. Τα F-4 θεωρώ ότι εμείς τα έχουμε συντηρήσει εξαιρετικά, είναι αεροπλάνα της εποχής του Βιετνάμ, εκείνης της περιόδου, εκεί ίσως θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά είναι σημαντικό να ομογενοποιήσουμε τους τύπους, όπως επίσης το ίδιο κάνουμε και στα ελικόπτερά μας. Δημιουργούμε έναν βασικό τύπο ελικοπτέρου, το Black Hawk στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Στρατό και επίσης επειδή και τα Apache – τώρα με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ ονόματα διαφόρων τύπων – έχουν τον ίδιο κινητήρα, θα έχουμε και εκεί μια κρίσιμη μάζα που θα μας επιτρέψει μια οικονομική και εύκολη συντήρηση. Γιατί η συντήρηση όλων αυτών των συστημάτων είναι πάρα πολύ ακριβή. Εάν δεν έχεις λίγους τύπους και έχεις πάρα πολλούς να συντηρήσεις, τα έξοδα για τον Έλληνα φορολογούμενο και για το Υπουργείο Άμυνας είναι πλέον εκτός δυνατότητας».

Για τα F-35

Σε ότι αφορά τα F-35 δήλωσε ότι «εμείς ενδιαφερόμαστε για την εκδοχή “4”, δηλαδή αυτήν που δεν έχει πετάξει ακόμη και που θα έχει θεραπεύσει όλες τις παιδικές ασθένειες. Το F-35 δεν είναι ένα μαχητικό απλώς, είναι μια πλατφόρμα και μας χρειάζεται αυτή η πλατφόρμα. Βεβαίως, δε θα την πάρουμε αύριο το πρωί, πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξη της. Αλλά χρειάζεται στην Ελλάδα».

«Η Τουρκία διατυπώνει πιο προχωρημένες αναθεωρητικές θέσεις»

Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά ο κ. Δένδιας, σημείωσε ότι υπάρχει μια αντίφαση από πλευράς Τουρκίας και εξήγησε: «Όσον αφορά τη συμπεριφορά επί του πεδίου η Τουρκία πράγματι δεν κάνει κάτι αυτό το διάστημα ή συμβαίνουν ελάχιστα τα οποία συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας των εδαφικών μας δικαιωμάτων.

Ως προς όμως την ρητορική και κυρίως ως προς τον τρόπο που αναλύει τα δικαιώματα της έστω και αν δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμο υπάρχει μια σκλήρυνση δεν υπάρχει μια υποχώρηση και όταν λέω υποχώρηση δεν το λέω αρνητικά. Μια υιοθέτηση του διεθνούς δικαίου ή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Αντίθετα υπάρχει μια διατύπωση πιο προχωρημένων προχωρημένων αναθεωρητικών θέσεων οι οποίες στο τέλος αυτό που η εμπειρία μας έχει διδάξει, είναι ότι καθίστανται και mainstream στην Τουρκία. Θυμάστε την πρώτη φορά που εγώ είδα την γαλάζια πατρίδα ως ισχυρισμό τηλεφώνησα σε ένα φίλο μου Τούρκο διπλωμάτη στο εξωτερικό και μου είπε «έλα μωρέ μη τα ακούς αυτά, αυτά δε είναι σοβαρά πράγματα τα λένε κάποιοι ακραίοι». Μετά από λίγο καιρό η γαλάζια πατρίδα ήταν κάδρο μπροστά από το οποίο στεκόταν ο πρόεδρος Ερντογάν».

ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Ερωτώμενος αν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε με την Τουρκία για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ο Νίκος Δένδιας είπε:

«Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Πιστεύω βαθιά στον ελληνοτουρκικό διάλογο και πιστεύω βαθιά στο τεράστιο όφελος που θα προκύψει αν αυτές οι δύο χώρες λύσουν τη διαφορά τους. Θα υπάρξει έκρηξη δυνατοτήτων, αλλά… “it needs two to tango”! Νομίζω ότι χάθηκε ένα στοίχημα από την τουρκική πλευρά. Ποιο ήταν το στοίχημα; Το ευρωπαϊκό της μέλλον. Καταλαβαίνω ότι και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες δε βοήθησαν σε αυτό.

Η Ελλάδα εκεί φέρθηκε ιστορικά πάρα πολύ υπεύθυνα. Και φέρεται ακόμη πάρα πολύ υπεύθυνα. Η εντύπωση όμως της Τουρκίας ότι μπορεί να είναι υπερδύναμη, η οποία, όχι απλώς να έχει δυνατότητες, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου, αλλά να επιβάλλει και ιδιόρρυθμο καθεστώς Δικαίου στις χώρες γύρω της, και κυρίως στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι παραδεκτό. Εκεί νομίζω ότι η Τουρκία έχασε ένα τρένο. Εάν η Τουρκία, αντίθετα, είχε προσεγγίσει, αν όχι την Ε.Ε ως μέλος, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο ως σύστημα Δικαίου που σημαίνει Διεθνές δίκαιο, Δίκαιο της Θάλασσας, ανθρώπινα δικαιώματα, Δημοκρατία, εάν η Τουρκία τα είχε κάνει όλα αυτά, τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολο σε αυτό το αξιακό σύστημα να λύσει τη διαφορά της με την Ελλάδα. Θα ήταν πιο εύκολο για την Τουρκία και πιο εύκολο για μας.

Εγώ όμως συνεχίζω και το εύχομαι αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας, όχι πάντα το κυρίαρχο, αλλά μεγάλο κομμάτι, πιστεύει σε μία τέτοια προοπτική, σε μία τέτοια κατεύθυνση».

«Όταν δημιουργείς εθνικιστική κουλτούρα πώς θα τη μαζέψεις μετά;»

«Ο δικαιωματισμός τον οποίο αναπτύσσει η Τουρκία διευρύνει συνεχώς το χάσμα του σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τόνισε ο ΥΕΘΑ.

«Όταν δημιουργείς μία εθνικιστική κουλτούρα σε μία κοινωνία πώς θα τη μαζέψεις μετά; Με ποια επιχειρήματα θα επανέλθεις στη λογική; Και είναι κρίμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σημαντικός ηγέτης, έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ δύναμη στα χέρια του, ήταν μία τεράστια ευκαιρία να μπορεί να βρεθεί μια άκρη. Ελπίζω, διότι εκείνος ανακοίνωσε ότι θα φύγει, γύρω στο 2028, ότι το επόμενο διάστημα ίσως, ίσως, θα δει τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά έχω πάψει να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος».

Σχετικά με το ταξίδι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα τον Μάιο, τόνισε ότι «πάντα υπάρχει προσοχή στο υπό ποιους όρους γίνεται αυτή η συνάντηση ώστε να μην επιτραπεί στην άλλη πλευρά να δημιουργήσει μια ρητορική και να θέσει θέματα τα οποία θα μας υποχρεώσουν να αντιδράσουμε και άρα θα είναι χειρότερα μετά την επίσκεψη από ότι ήταν πριν. Είναι μία περίοδος στην οποία ξαναλέω ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά οι πιθανότητες δεν είναι μαζί μας. Όμως ως γενική τοποθέτηση πρέπει πάντα να μιλάμε με την Τουρκία όταν οι συνθήκες στο πεδίο μας το επιτρέπουν».