Εγκάρδιες ευχές και μηνύματα, όπου σημειώνουν τους δεσμούς φιλίας που ενώνουν τους λαούς τους με τον ελληνικό λαό, στέλνουν οι πρεσβείες των ξένων χωρών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

«Τιμούμε σήμερα την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ο αγώνας για την Ελευθερία παραμένει συνεχής σε μια εποχή αμφισβήτησης των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου. Χρόνια Πολλά στους απανταχού Έλληνες, Χρόνια Πολλά Ελλάδα!», αναφέρεται σε ανάρτηση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Σε ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας αναφέρεται: «Γιορτάζουμε τον ισχυρό δεσμό και τα κοινά δημοκρατικά ιδεώδη μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Τα έθνη μας, ενωμένα από την ιστορία και τον αμοιβαίο σεβασμό, συνεχίζουν να συνεργάζονται για ένα λαμπρότερο, πιο περιεκτικό μέλλον. Αυτή είναι η εταιρική μας σχέση, η οποία προάγει την ελευθερία και την ευημερία για όλους».

On #GreekIndependenceDay, we celebrate the strong bond and shared democratic ideals between Greece and the U.S. Our nations, united by history and mutual respect, continue to collaborate for a brighter, more inclusive future. Here’s to our partnership, fostering liberty and… pic.twitter.com/xp5lrlD6Oq

